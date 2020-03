In den vergangenen zehn Jahren flossen viele Tränen. Die sportlichen Leistungen, das sportliche Abschneiden haben sie hervor gebracht, diese emotionalen Moment–Meisterschaften, knapp geschaffte Klassenerhalte, Abstiege. Tränen der Freude gab es ebenso wie die Tränen der Enttäuschung. Wir haben uns die zehn intensivsten ausgesucht, allesamt resultierend aus gewonnenen Meisterschaften, aus erreichten Aufstiegen.

Die Gelbe Wand für die EN Baskets Schwelm in Düsseldorf – zur Regionalliga-Meisterschaft und zum ProB-Aufstieg im März 2017. Foto: Heinz-G. Lützenberger / WP

1.) Gelbe Wand in Düsseldorf

Es war der 25. März 2017. Die EN Baskets Schwelm traten zum vorletzten Spiel der Basketball-Regionalliga an. Bei den Giants Düsseldorf war die Stimmung angespannt. Die Gelbe Wand der Baskets war mit dabei. Mehrere hundert Zuschauer machten das Auswärtsspiel zum Heimspiel. Ein knappes Spiel, in dem die Schwelmer um die Trainer Falk Möller und Stefan Schäfer leichte Vorteile besaßen. Bange Blicke, zitternde Knie, lautstarke Anfeuerungen. Und als die Schlusssirene ertönte brachen alle Dämme: Schwelm ist Meister, Schwelm steigt in die ProB auf. Tränen bei den Mannen, die im Hintergrund arbeiten wie Omar Rahim, Micha Buchwald oder Michael Kersthold. Co-Trainer Stefan Schäfer weinte heftig in den Armen von Vorstandsmitglied Jürgen Michels. Es folgten Jubelarien. Die Spieler machten eine Polonaise durch die Fan-Ränge. Schulterklopfen. Trainer Falk Möller intonierte am Megafon das „Humba tätäräää“. Unglaublich die Szenen, die sich in Düsseldorf abgespielt haben. Eine Woche später folgte das letzte Spiel, zu Hause. Und dort gab es noch einmal eine riesen Sause. Doch unvergessen bleibt das Geschehen in der Landeshauptstadt.

Mit Trainer Hans-Peter Müller steigt die HSG Gevelsberg-Silschede im Mai 2012 in die Handball-Oberliga auf. Foto: MiSch / Archiv

2.) Heimspiel in Hacheney

Es war der vorletzte Spieltag beim OSC Dortmund, der die Vorentscheidung bringen soll – am Tag der Arbeit des Jahres 2012. Gevelsberg war Erster, Dortmund Zweiter. Wer in Hacheney siegte, galt als Oberliga-Aufsteiger. Das wussten natürlich die HSG-Fans. Hunderte kamen. Die etwa 700 Menschen fassende Halle platzte aus alle Nähten. Von geschätzten tausend Handballfreunden waren gut die Hälfte in den blau-roten HSG-Farben. Das Spiel war intensiv. HSG-Trainer Hans-Peter Müller bekam hin und wieder ein Kühlpack gereicht – um seine Halsschlagader zu kühlen. Das Spiel verlangte allen alle Nerven ab. Zur Pause führte Dortmund, zum Schluss Gevelsberg – und alle Dämme brachen. Spieler, Betreuer, Trainer, Fans – sie lagen sich in den Armen, sie feierten. Im nächsten, dem letzten (Heim)-Spiel mit dem Sieg gegen das Schlusslicht machte Gevelsberg alles klar.

In der Folge hatten die Gevelsberger Handballer für weitere emotionale Momente gesorgt. Die Abstiegskämpfe verlangten alles ab. Mehrmals war es erst der letzte Spieltag, der die Gewissheit brachte: Wir spielen ein weiteres Jahr in der westfälischen Beletage. Hier hätte durchaus jede einzelne emotionale Schlacht ihren Platz unter den ersten Zehn finden können. Wir haben uns anders entschieden.

Unbesiegt Meister der Handball-Landesliga im Mai 2018: RE Schwelm Foto: Marinko Prša / Archiv

3.) Unbesiegt Meister

Souverän der Durchmarsch, ausgelassen die Feierlichkeiten als im Mai 2019 die Handballer von RE Schwelm die Landesliga-Meisterschaft und Verbandsliga-Aufstieg geschafft hatten. Es ist ein Höhepunkt einer Erfolgsserie: Schwelm hatte nach glorreichen Zeiten im vergangenen Jahrtausend in der Oberliga ganz unten im Kreis angefangen – zwischenzeitlich als HSG Linderhausen-Schwelm – und sich Liga für Liga hoch gekämpft. Am 5. Mai das letzte Heimspiel einer überragende Saison. Ein Heimspiel mit dem 13. Sieg im 13. Spiel in der neuen Umgebung der Dreifeldhalle. Es war die Gelegenheit, mit den Schwelmer Fans zu feiern. Eine Woche später endete die Saison beim HVE Villigst-Ergste mit dem zweiten Unentschieden in der Saison – Schwelm blieb unbesiegt.

Elfer-Drama am Harkortberg mit BW Voerde, VfB Schwelm und VfB-Keeper Merlin Braun im Juni 2015. Foto: mustografie / WP

4.) Elfer-Drama in Wetter

Den größte Erfolg in der über 90-jährigen Vereinsgeschichte erlebten die Fußballer im Juni 2017 mit dem Bezirksliga-Aufstieg – und einer großen Sause. Doch zwei Jahre zuvor waren die Emotionen größer. Es musste in einem Endspiel der Meister der Kreisliga A, Gruppe 2, ermittelt werden. VfB Schwelm und die Ennepetaler waren punktgleich. Über tausend Menschen pilgerten zum Harkortberg in Wetter, wollten die Entscheidung sehen. Schiri Patrick Lepperhoff pfiff an – noch wusste er nicht, dass er eine Zusatzschicht einlegen musste. Söylemez trifft für Schwelm, Schipnik für Voerde – nach der Verlängerung stand es 1:1. Der Krimi wurde heftiger, spannender, dramatischer mit dem Strafstoßschießen. Es ging auf Mitternacht zu als beide Mannschaften jeweils sechs Schützen hatten – Malanovic und Owenier hatten jeweils verschossen. Voerde führte mit 8:7 (1:1, 1:1, 0:0) als d’Aquino antrat – und verschoss. Riesenjubel hier, Riesenenttäuschung dort. Emotionen pur. Voerde scheiterte aber in der Relegation am SSV Hagen, musste zwei Jahre auf den Bezirksliga-Aufstieg warten.

Super Kulisse in der Reichenbach-Halle, als die TG Voerde siegt und als Dritter in die Handball-Landesliga aufsteigen kann. Foto: Marinko Prša

5.) Drittplatzierte steigt auf

Erneut geht es nach Voerde, diesmal zu den Handballern der TG. Es war am 13. Mai 2018 eine ganz schön knappe Kiste – zunächst der 30:29-Sieg gegen Hohenlimburg. In heimischer Reichenbach-Halle feierten Hunderte von Freunden und Fans diesen Sieg. Und der dritte Platz war auch nicht von schlechten Eltern. Es war die Krönung einer klassen Bezirksliga-Saison. Es wurde mehr. Denn durch die Umstrukturierung der Ligen im westfälischen Handball hatten die Mannen um den scheidenden Trainer Kai Henning den Sprung in die Landesliga geschafft. „Das waren viele Emotionen. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, aber auch an die Fans, den Vorstand und alle, die an dieser tollen Saison mitgewirkt haben. Es war ein riesiger Zusammenhalt und hat über die gesamte Spielzeit großen Spaß gemacht“, zog Henning ein Fazit über seine Voerder Zeit.

„Time to say Good-Bye“ - so Trainer Helge Martin und Vorsitzender Michael Peiniger, die im Juni 2012 den Oberliga-Aufstieg mit dem TuS Ennepetal feiern. Foto: MiSch /

6.) Aufstieg und Abschied

Eigentlich freut man sich so richtig, wenn die Meisterschaft unter Dach und Fach ist. Der TuS Ennepetal kann das auch als Vierter. Denn nach der Saison 2011/2012 gab es im Fußball den Modus mit der Oberliga als höchste westfälische Spielklasse – so wie wir ihn heute noch kennen. Und damit durften die Klutertstädter im Juni 2012 den Aufstieg in die Oberliga feiern; und zwar als Westfalenliga-Vierter. Es war ein ausgelassenes Fest, zumal auch der mehrfache Meistertrainer Helge Martin verabschiedet wurde. Zum „Good-bye“ kam der Sportliche Leiter Thomas Riedel die Treppe der Haupttribüne runtergeschritten, ging geradewegs auf den Trainer zu, kniete sich nieder, nahm seinen Fuß und küsste ihn. Damit bezeugte er seinen großen Respekt vor der Leistung des scheidenden Trainers, der die Mannschaft von der Landes- in die Westfalenliga und jetzt in die Oberliga geführt hat. Schöner konnte kaum ein Abschied sein.

Gute Laune als Linienrichter! Kein Wunder, Vorsitzender Detlef Westerhoff feiert mit dem SC Obersprockhövel im Juni 2014 den Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Foto: Fischer / WAZ FotoPool

7.) Ramovic trifft zum Titel

Die Truppe gehört fast zum Inventar der Fußball-Landesliga. Doch ist es gerade mal sechs Jahre her, dass der SC Obersprockhövel die souveräne Meisterschaft in der Bezirksliga feierte und damit auch den Aufstieg in die Landesliga. Pfingstmontag 2014 gab es das bisher letzte Bezirksligaspiel. Einen Spieltag zuvor machte der SCO mit dem 1:0 in Schwerte alles klar – Muhidin Ramovic schoss die Schützlinge von Trainer Jörg Niedergehtmann in die Landesliga.

Sektdusche zum Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga: der VfB Schwelm im Juni 2018. Foto: Michael Kleinrensing / WP

8.) Doppelsieg in Relegation

Der VfB Schwelm hatte es immer wieder versucht – vergeblich. An die Landesliga, der ehemaligen fußballerischen Heimat, dachte keiner. Die Bezirksliga sollte es ein. Und mit der Relegation am 3. und 10. Juni 2018 gegen FC Kurdistan gelang dieser Aufstieg – eindrucksvoll. Bereits das Hinspiel im Silscheder Waldstadion vor knapp tausend Menschen brachte mit dem 4:1 die Vorentscheidung. Im Rückspiel gewann Schwelm mit 4:2. Es war nicht nur die Sektdusche, die folgte.

Zusammen mit dem TuS Ennepetal steigt die TSG Sprockhövel in die Oberliga auf. Ex-Profi Lothar Huber als Trainer freut sich im Mai 2012 mit seinen Spielern. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

9.) Aufstieg mit dem Ex-Profi

Im Gleichschritt mit TuS Ennepetal ging es vor acht Jahren für die TSG Sprockhövel in die Oberliga. Die Mannen um Ex-Profi Lothar Huber profitierten ebenso von der neuen Liga-Struktur. Der Jubel kannte keine Grenzen, als am Baumhof der fünfte Platz und somit der Aufstieg sicher war. Im letzten Saisonspiel gab es den 1:0-Sieg gegen Ennepetal. Xhino Kadiu traf nach 18 Minuten. Beide Mannschaften beendeten die Spielzeit mit 53 Punkten.

So sehen Sieger aus: die Ennepetal Raccoons feiern im vergangenen Jahrzehnt gleich mehrere Aufstiege und spielen aktuell in der Zweiten Baseball-Bundesliga. Foto: Marinko Prša / WP

10.) Mehrere Durchmärsche

Ein Durchmarsch jagte den nächsten. Wo soll man mit den Emotionen bei den Ennepetal Raccoons anfangen? Jedenfalls können die Baseball-Waschbären spielen, gewinnen – und feiern. Mittlerweile spielt das Team um Trainer Achim Hilger in der 2. Bundesliga. Etliche Auszeichnungen zeugten von der Anerkennung der Leistungen.