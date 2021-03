Basketballer fordern Öffnung der Schulhallen

Der Basket- und andere Hallenball ruhen. Geht es nach dem WBV, sollten die Hallen in den Sommerferien geöffnet werden, so dass die Hallensportlerinnen und -sportler davon profitieren könnten.

Ennepe-Süd. So könnten die Hallensportlerinnen und -sportler von der WBV-Forderung profitierewn

Mit einem drängenden Appell wandte sich der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) in Form des Hagener Präsidenten Uwe Plonka an die Ministerin für Schule und Bildung Andrea Milz und weitere Politiker. Eine Initiative, von der auch die weiteren Hallensportlerinnen und -sportler aus dem Handball oder Volleyball profitieren könnten.

+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Langsamer Wiedereintritt

Plonka bittet darum, dass die Schulsporthallen auch in den Sommerferien für die Vereine geöffnet bleiben. „Seit über einem Jahr befindet sich der Sport, insbesondere der Kinder- und Jugendsport, als Teil der gesamten Gesellschaft in einer ganz schwierigen Situation“, schreibt der WBV und ergänzt: „Aus diesem Grund halten wir es für umso wichtiger, dass wirklich jede Möglichkeit genutzt wird, diese Situation so unbürokratisch, schnell und effektiv zu verbessern.“ Dabei würden jeder Tag und jede Woche zählen, um das Versäumte nicht noch weiter anwachsen zu lassen.

Durch die Öffnung der Sporthallen in den Sommerferien solle ein langsamer Wiedereintritt unter Beachtung der Hygienkonzepte möglich sein. Beispielsweise hatte bereits im vergangenen Herbst Gereon Duwe als Volleyball-Abteilungsleiter in RE Schwelm auf ein bestehendes Konzept fürs Training aufmerksam gemacht. Verletzungs-Prävention oder Mitgliederbindung seien dabei nur einige Stichpunkte, die eine wichtige Rolle spielen. „Aus unserer Sicht spricht daher nichts dagegen, die Schulsporthallen in den Sommerferien zu öffnen und damit dem Sport die Möglichkeit zu geben, als Löser des Problems einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zurück in die Normalität zu leisten“, schließt der WBV.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +