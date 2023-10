Baskets-Fans nehmen Leverkusen ein: Das sagt Omar Rahim

Schwelm/Leverkusen. Der sensationelle Derbysieg der Baskets ist noch ganz frisch. Ex-Schwelm-Boss Rahim schaut auf das Wiedersehen mit seinem alten Verein zurück.

Die Sensation vom Freitagabend, für die die EN Baskets Schwelm mit dem 71:68 gesorgt haben, ist noch ganz frisch und wird wohl auch noch ein wenig länger in den Köpfen bleiben. Völlig überraschend schlugen die heimischen ProB-Basketballer im Derby den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer und deutschen Rekordmeister Bayer Giants Leverkusen in einem packenden Spiel.

Für die Schwelmer ging es dabei nicht nur gegen einen starken Gegner, sondern auch gegen alte Bekannte. Neben Ex-Spieler CJ Oldham allen voran: Omar Rahim. Der langjährige Vereinsboss der Schwelmer ist mittlerweile bei den Leverkusenern tätig. Der zeigte sich beeindruckt von der Fankulisse beider Seiten: „Dass Schwelm gute Fans hat, wissen wir. Wir haben auch gute Fans. Bei so einem engen Spiel ist es dann normal, dass es so hochkocht“, freute er sich über das Gastspiel der Schwelmer in Leverkusen. Wobei die Baskets den Heimfans über weite Strecken den Rang abliefen und mit etwa 150 Anhängern lautstark ihre Mannschaft zum Sieg peitschten.

Das sagt Rahim zu den Baskets

Für Rahim war das Wiedersehen stressig. „Ich hatte jede Menge Programm im Vorfeld und bin erst kurz vor Spielbeginn in die Halle gekommen“, berichtet er von seinem Tag. Ansonsten sei es aber ein schönes Spiel gewesen – auch wenn sein neuer Verein verloren hat. „Am Ende hat die cleverere Mannschaft gewonnen“, musste er zugeben.

Ob seine Hand vom ganzen Händeschütteln mit alten Bekannten am Ende wehgetan hat? „Das gehört dazu“, schmunzelte er. „Ich habe viele Leute wiedergesehen, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe und die sonst auch immer mit dabei waren. Das hat mich gefreut“, sagt Rahim. Die Schwelmer hat er zum ersten Mal in dieser Saison live gesehen, vorher erst einen Livestream geschaut. In seiner positiven Meinung über die aktuelle Mannschaft wurde er im Spiel am Freitag bestätigt. „Die Playoffs sind locker drin. Das ist keine Mannschaft, die man so nebenbei schlagen kann“, meint er.

Auch Schwelms Trainer Falk Möller war glücklich aufgrund des sensationellen Sieges. „Das war überraschend und überragend“, hob er hervor – und lobte noch einmal die lautstarken Schwelmer Fans: „Es war überragend und der Wahnsinn, wie laut es war. Die Stimmung in der Halle war sehr gut. Und die Schwelmer waren natürlich lauter“, freute er sich.

