Bauermeister ist neuer Chef beim FSV Gevelsberg

Gevelsberg. Die Fußballer vom Fusionsverein stellen sich in der Führungsetage neu auf. Christian Bauermeister soll die Arbeit seines Vorgängers fortführen.

Die Fußballer des FSV Gevelsberg haben wie erwartet auf ihrer Jahreshauptversammlung einen neuen Vorsitzenden ins Amt gewählt. Auf den bisherigen FSV-Chef Roberto Buchholz folgt Christian Bauermeister, der bisher das Amt des Schatzmeisters im Stefansbachtal inne hatte. Nach drei Jahren als Vorsitzender legte Buchholz sein Amt nieder.

Der 53-jährige Bauermeister führte bis zur diesjährigen Versammlung die Finanzen des Vereins. Laut Clubangaben sei der FSV Gevelsberg inzwischen sehr gut aufgestellt in diesem Bereich, was auch an der guten Vorarbeit von Bauermeisters Vorgängern lag. Seine Position als Schatzmeister soll nun Benjamin Saßenscheidt weiterführen. Zweiter Vorsitzender bleibt Robert Jost, flankiert wird der neue Vorstand von einem neunköpfigen Beirat.

Der Blick richtet sich nach oben

Der FSV Gevelsberg stellte in der vergangenen Saison drei Herren- und ein Frauenteam sowie zwei Mannschaften im Alt-Herren-Bereich. Dies wird auch in der kommenden Saison der Fall sein. Das größte Augenmerk liegt dabei traditionell auf der ersten Herrenmannschaft, die in der abgelaufenen Spielzeit mit Platz drei die beste Platzierung der Vereinsgeschichte verbuchen konnte. In der kommenden Saison wollen die Gevelsberger um den Aufstieg in die Landesliga mitspielen, wohlwissend dass das in der ausgeglichen besetzten Bezirksliga Gruppe 6 kein leichtes Unterfangen werden wird.

Die gesunde Basis des Fusionsvereins bilden insgesamt 250 Kinder und Jugendliche, die im Jugendbereich aktiv spielen. In der kommenden Saison haben die Gevelsberger wieder alle Altersklassen besetzt, nach dem zuletzt keine eigene A-Jugend gestellt werden konnte.

In seiner neuen Funktion als Vorsitzender durfte Christian Bauermeister auch gleich eine Ehrung vornehmen. Andreas Linke, Gründungsmitglied und erster 1. Vorsitzende des FSV Gevelsberg beim Zusammenschluss 2004, wurde für seine insgesamt 50-jährige Vereinsarbeit geehrt.

Frauen brauchen Verstärkung

Für die Frauenabteilung sucht der Verein aktuell noch Spielerinnen für die kommende Saison. „Unser Kader ist aktuell noch sehr klein“, sagt der neue Trainer Davide Reale. Die Gevelsberger Frauen spielen in der Kreisliga, wo sie in der kommenden Saison bedingt durch die Zusammenlegung der Kreise Hagen/Ennepe-Ruhr und Dortmund unter anderem auch auf die neugegründete zweite Mannschaft von Borussia Dortmund treffen werden.

