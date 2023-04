Die fertiggestellte Beachvolleyballanlage an der Rennbahn in Schwelm wartet auf das erste Event.

Beachvolleyball Beachvolleyball in Schwelm: Jetzt fliegen endlich die Bälle

Schwelm. Lange hat die Volleyballstadt Schwelm auf die eigene Beachvolleyballanlage gewartet. Jetzt ist sie fertig – und soll zum Treffpunkt werden.

Mit der neuen Beachvolleyballanlage an der Sportanlage Rennbahn dürfen sich alle sportbegeisterten Schwelmerinnen und Schwelmer auf ein echtes Highlight freuen. Seit dem vergangenen Wochenende ist die Netzanlage aufgebaut, am kommenden Sonntag soll eine erste Belastungsprobe stattfinden. „Es wird eine Art Stresstest. Wir möchten sehen, was klappt und wo noch nachgebessert werden muss“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Schwelmer SC, Matthias Kampschulte.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Sobald alle nötigen Anpassungen vorgenommen sind, wird der regelmäßige Trainings- und Spielbetrieb starten. In einigen Wochen ist noch eine große Eröffnungsfeier geplant. Die Vorfreude im Lager des SSC jedenfalls ist riesig. „Die Anlage ist eine Aufwertung für die Sportanlage und für Schwelm als Sportstadt. Ich glaube, dass der Beachvolleyball hier eine tolle Zukunft hat.“ Die Zusammenarbeit mit den Platzwarten an der Rennbahn klappe reibungslos, die Stimmung vor den ersten Events auf der neuen Anlage könne kaum besser sein. Mit dem größeren Fokus auf den Beachvolleyball schaffen sich die Schwelmer laut Kampschulte „ein weiteres Standbein in unserer über 150-jährigen Geschichte.“

Großes Fest für alle Schwelmer geplant

Die ersten Bälle sollen am kommenden Sonntag schon um 10 Uhr fliegen. Bis 16 Uhr ist ein Programm geplant, welches abwechselnd aus Trainingsstunden und freiem Spiel besteht. Neben den eigenen Vereinsmitgliedern sind auch weitere Gäste gerne gesehen. „Wir hoffen auf einen großen Zuspruch. Es sind alle willkommen, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, aus Schwelm oder von außerhalb“, freut sich Christiane Tylko vom SSC auf die Veranstaltung.

Lesen Sie auch: Politischer Ärger rund um neue Beachvolleyballanlage in Schwelm

Vor Ort wird ein Infostand aufgebaut sein, zusätzlich werden auch einige Spielerinnen und Spieler des SSC dort sein, die durch die Trainingsstunden und die Spiele führen. Das Ziel ist es, Erfahrungen im Umgang mit der neuen Anlage zu sammeln und Interessierte für die Sportart zu begeistern. Sorgen ob des Wetters macht sich Tylko trotz der Freiluftveranstaltung nicht. „Bislang ist gutes Wetter angesagt. Außerdem ist der Schwelmer Wetterkummer gewohnt, ein bisschen Regen macht uns nichts aus.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm