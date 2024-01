Bei Fleischverzicht: Wie bekommen Veganer genug Proteine?

Foto: David Berding / Getty Images via AFP

Nahrungsergänzungen können eine Lösung für Veganer sein, um ausreichend Protein aufzunehmen. Aber wie so oft macht auch hier die Menge das Gift.

Gevelsberg Wer bei der Ernährung auf tierische Produkte verzichtet und trotzdem genügend Protein zu sich nehmen will, sollte diesen Artikel lesen.

Es steht außer Frage, dass tierische Produkte, insbesondere Fleisch, reich an hochwertigem Protein und noch vielen weiteren Inhaltsstoffen wie Kreatin, Eisen, Vitamin B und C, Zink, Selen und noch viel mehr sind. Doch wie schaffen es Veganer, ohne den Konsum von tierischen Produkten genügend Eiweiß zu sich zu nehmen?

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Pflanzliche Eiweißquellen weisen im Durchschnitt etwa 16 Prozent weniger essenzielle Aminosäuren und etwa 21 Prozent weniger BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren) auf als Fleisch. Das bedeutet, dass Veganer, um dieselben positiven Effekte zu erzielen, entweder Proteinquellen kombinieren oder supplementieren müssen. Die Verwertbarkeit von pflanzlichem Protein liegt allerdings nur bei etwa 45 bis 70 Prozent im Vergleich zu 100 Prozent bei tierischem Eiweiß.

Wieso die nötige Proteinaufnahme so schwierig ist

Das heißt, um dieselbe Menge Protein aufzunehmen, muss ein Veganer oft mehr davon essen. Im Extremfall kann dies sogar mehr als das Doppelte sein, was für diejenigen, die ihre Kalorienbilanz im Auge behalten, eine echte Herausforderung darstellen kann. Experten empfehlen, dass Veganer, die Muskelmasse aufbauen möchten, eine tägliche Proteinzufuhr von mehr als drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anstreben sollten. Doch die Realität zeigt, dass dies oft schwer umsetzbar ist. Was also tun?

Das ideale Proteinsupplement für Veganer könnte die Antwort sein. Eine Mischung aus 80 Prozent Bohnen- und 20 Prozent Reisprotein kann eine hohe Qualität und gute Verdaulichkeit bieten. Diese Kombination enthält 79 Prozent aller Aminosäuren, die unser Körper benötigt. Natürlich bieten auch pflanzliche Lebensmittel eine Fülle an Proteinen. Rote Linsen, Quinoa, Tofu, Soja, Lupinen, Erbsen, Kidneybohnen, Chiasamen, Hanfsamen, Nüsse, Tempeh, Seitan, Mandelmilch, Spirulina – die Liste ist lang und lecker! Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass viele pflanzliche Proteinquellen auch reich an Kohlenhydraten und/oder Fetten sein können. Die Kunst besteht darin, eine ausgewogene Mischung zu finden, um die täglichen Nährstoffziele zu erreichen. Und gerade bei Protein sollte man ordentlich zulangen.

Jan Danowski ist ausgebildeter Fitnesstrainer und leitet das „Crossfit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Weitere Artikel seiner Kolumne „Der Profi rät“ finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm