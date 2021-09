Benefizspiel der EN Baskets Schwelm bringt 10.000 Euro ein

Schwelm. Das Benefizspiel der EN Baskets Schwelm gegen die Gießen 46ers zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe war ein voller Erfolg.

Das Benefizspiel der EN Baskets Schwelm gegen die Gießen 46ers war ein voller Erfolg. Wie der Basketball-Verein aus Schwelm nun bekanntgab, sind gemeinsam mit der Lederer GmbH und weiteren Partnern, Fans und Freunden der EN Baskets insgesamt 10.000 Euro zusammengekommen.

Wie die Baskets in einer Pressemitteilung erklären, habe zunächst eine interne Spendenaktion von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lederer GmbH eine Spende in Höhe von 670 Euro eingebracht. Der Erlös des Benefizspiels über die EN Baskets liege bei 2.500 Euro. Die Lederer GmbH habe diese beiden Erlöse mit einer weiteren Spende erhöht, sodass seitens Lederer eine großzügige Spendensumme in Höhe von 3.840 Euro zusammengekommen sei.

Auch weitere Partner der EN Baskets wie SPAX International, Wilkes GmbH und Nölle-Pepin hätten neben Ihren bereits getätigten Unternehmensspenden das Benefizspiel zusätzlich unterstützt. Ebenso seien bereits weitere Spenden von Privatpersonen aus dem Kreise der EN Baskets auf das Spendenkonto der Taubenväter „Menschen helfen Menschen e.V.“ eingegangen. Zudem seien alle Einnahmen aus dem Fancatering in die Spendensumme mit eingeflossen und einige Dienstleister hätten auf Ihr Honorar verzichtet.

Darüber hinaus schreiben die Baskets: „Es ist ebenfalls bemerkenswert, wie großzügig sich die Zuschauer und Fans in der Halle gezeigt haben. Bei der Bezahlung im Fancatering wurden die Summen aufgerundet bzw. teilweise sogar komplett auf das Wechselgeld im Sinne der Spendenaktion verzichtet. Auch viele der ehrenamtlichen Helfer, die bei den Eventvorbereitungen und am Spieltag selbst tatkräftig mitgewirkt haben (damit so ein Heimspielevent überhabt stattfinden kann), zusätzlich Ihre eigene Eintrittskarte fürs Spiel bezahlt.“

Der Basketball-Verein aus der 2. Bundesliga ProB Nord zeigt sich „über die Resonanz und das Gesamtergebnis der Spendeneinnahmen überwältigt und mehr als dankbar“.

