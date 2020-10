Besondere Auszeichnung für Kart-Talent Rafael Baltzer

Die Rotax Max Challenge Germany endete mit einem Erfolg für Kart-Fahrer Rafael Baltzer aus Ennepetal. Der Zwölfjährige wurde als Champion Rookie der Junior-Klasse ausgezeichnet, er war somit der beste Neueinsteiger in dieser Klasse. „Das ist mehr, als wir nach seinem Wechsel aus der Micro-Klasse erwarten konnten“, sagt Vater Markus Baltzer und ergänzt: „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis.“

Das dritte Rennwochenende der RMC Germany in Wittgenborn begann Rafael Baltzer am Samstag mit einer steten Steigerung. Während er den ersten Wertungslauf auf Platz elf abschloss, folgten Platz zehn und neun in den weiteren beiden Wertungsläufen. Noch besser verlief der zweite Tag. Im Zeittraining landete Baltzer zunächst nur auf Rang zwölf, weil sein Visier beschlagen war und er nur schlecht sehen konnt. „Er hat sich deswegen sehr geärgert, aber wir haben ihn motiviert, an sich zu glauben“, berichtet Mutter Isabel Baltzer.

Von Platz zwölf auf acht

Ihr Sohn kämpfte sich daraufhin im ersten Wertungslauf des Tages von Platz zwölf bis auf Platz acht vor. Im zweiten Wertungslauf gelang ihm dann sogar der siebte Rang. „Die Freude darüber war riesig, er fuhr die ersten Runden vorne mit und konnte sich sehr gut halten“, sagt Isabel Baltzer.

In der Gesamtwertung landete Rafael Baltzer auf dem achten Rang. Das ist angesichts der Tatsache, dass er erst in diesem Jahr auf das größere und schnellere Kart der Junior-Klasse gewechselt war, eine respektable Leistung. Baltzer setzte sich gegen zum großen Teil erfahrenere und ältere Kinder durch. „Rafael hat schon ein paar Jungs hinter sich gelassen, die länger mit dabei sind“, stellt der stolze Vater fest. In einem Jahr soll es dann gerne noch ein Stück weiter nach vorne gehen. „Natürlich wollen wir da ansetzen und Rafael will sich weiterentwickeln“, sagt Markus Baltzer.