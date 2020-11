Reden kann er. Das hat Thomas Bielefeld als Ringsprecher, Moderator und Trau-Redner viele Jahre unter Beweis gestellt – und wenn die Corona-Pandemie es erlaubt, stellt er es derzeit immer wieder unter Beweis. Der ehemalige Fußballer des VfL Gevelsberg hat ein neues Standbein. Beim in Schwelm an der Hattinger Straße beheimateten Sender ist der 54-Jährige für „Wupper TV“ als freier Mitarbeiter tätig. „Als einziger Mitarbeiter in dem Ressort Sport habe ich die große Chance, vieles auszuprobieren“, sagt Thomas Bielefeld. „Und da freue ich mich sehr drauf.“

Warten auf die Premiere

Bielefeld will dabei nutzen, dass er sich entlang der Wupper gut auskennt. Entlang dieses Flusses soll die Berichterstattung herkommen – so eines der Konzepte. Und der Moderator ist dabei, sich eine breite Basis für dieses Fernsehtätigkeit zu schaffen. Allerdings ist es in Zeiten wie diesen nicht einfach für ihn, auf Sendung zu gehen. Fast wäre die Premiere in der Fußball-Regionalliga gelungen, als der Wuppertaler SV gegen die SF Lotte spielte. „Da gab es Probleme mit der Akkreditierung für den Kameramann, sonst wäre dies ein guter Start gewesen“, erinnert sich Bielefeld an den vergangenen Samstag. Zumal der WSV mit 2:0 gewonnen hat. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Es werden genügend Gelegenheiten für mich kommen. Ich kann mir auch vorstellen, eine sportliche Talkrunde zu veranstalten“, sagt Thomas Bielefeld.

Thomas Bielefeld ist dem Fußball und dem WSV verbunden – hier beim Gewinn des Niederrheinpokals der U19 vor anderthalb Jahren. Foto: Privat / WP

Dabei war der Start für ihn persönlich durchaus beschwerlich. Denn vor gut zwei Monaten hat ihn das Corona-Virus erwischt. Symptome gab es, ein erster Test war negativ, die Symptome blieben, der zweite Test war positiv. Quarantäne. Mittlerweile ist er gesundheitlich wieder fast komplett genesen. Einzig, dass er noch keinen Geschmack für Essen und Trinken sowie keinen Geruchssinn hat, gibt ihm noch zu denken. „Aber auch das wird sich geben“, so Thomas Bielefeld.

Corona-Infektion wirft Moderator zurück

Corona hat für ihn mehrere Engagements zurückfahren lassen. Nicht nur weil er das Virus bekommen hat, sondern vor allem weil er in Metiers arbeitet, die wegen der Pandemie zurückfahren mussten. Beispielsweise als Ringsprecher beim Boxen, ein weiteres berufliches Standbein von Thomas Bielefeld. „Es wurde zunächst immer weniger an Kämpfen mit immer weniger Zuschauern“, sagt er. „Jetzt ist es alles auf Null gefahren.“ Bielefeld hatte über den Wuppertaler Box-Lokalmatador Werner „Der Panzer“ Kreiskott erste Kontakte geknüpft, um schließlich der Michael Buffer von Wuppertal zu werden. Das ist jetzt acht Jahre her.

Thomas Bielefeld, ehemaliger Fußballer u.a. VfL Gevelsberg, arbeitet seit acht Jahren als Ringsprecher. Jetzt ist er auch freier Mitarbeiter von „Wupper TV“, der seinen Sitz in Schwelm (Hattinger Straße) hat. Foto: Privat / WP

Seine kernige Stimme wurde zum Markenzeichen. Das führte zu weiteren Engagements, für die seine Stimme benötigt wird. Neben dem Boxen sind es Traureden geworden. „Meine Premiere war eine Moderation bei der Vox-Sendung ‘Vier Hochzeiten und eine Traumreise’“, erinnert sich Bielefeld. „Das war schon gigantisch, so einzusteigen.“ Es folgte weitere Reden – unter anderem hat er auch seine Tochter als Redner in den Hafen der Ehe begleitet.

Stadionsprecher beim Wuppertaler SV

Aber auch der Fußball hat ihn immer wieder fest im Griff gehabt. Als Stadionsprecher des Wuppertaler SV war er genau am Mikrofon wie bei Bayer Leverkusen, wo er derzeit seine Wahlheimat hat. Von Kindesbeinen hat, hat der Fußball Thomas Bielefeld begleitet. Nicht nur mit der WDR-Radiosendung „Sport und Musik“, in der Jochen Hageleit mit einer Liveschaltung aus dem Wuppertaler Stadion am Zoo zu einem seiner Vorbilder wurde – wenngleich als kleiner Junge noch unbewusst. Bielefeld startet seine spielerische Laufbahn in Erkenschwick, wo er als 17-Jähriger beim damaligen Zweitligisten auf der Reservebank Platz nehmen durfte. Er kam nicht zum Einsatz, doch dieses Erlebnis war für Thomas Bielefeld prägend.

Peter Schmidt holt Bielefeld in VfL-Kader

Nach der Station Wuppertaler SV folgte sein Engagement beim VfL Gevelsberg unter Trainer Peter Schmidt. Neben der Verbandsliga hatte Bielefeld in der damaligen Bezirksliga-Reserve auf dem Geersportplatz seine Einsätze und hatte ob seiner Torgefährlichkeit den Spitznamen „Killer“ inne. PSV Ennepe, Bredenscheid, Weitmar 45, Langerfeld und erneut der Wuppertaler SV waren weitere Station, ehe sich Thomas Bielefeld endgültig ans Mikrofon begab. „Das sind alles Erfahrungen, die mir beim Wupper TV auch zugute kommen“, sagt Thomas Bielefeld.

Thomas Bielefeld im Mai 1987 beim damaligen VfL Gevelsberg. Foto: Bernd Richter / Archiv

Erfahrungen auf dem Platz, Freunde und Bekannte neben dem Platz und schließlich die stets größer werden Erfahrung am und mit dem Mikrofon. Bielefeld: „Hochzeiten, Boxen und Wupper TV sind meine Standbeine.“ Wenngleich der Moderationsmarkt wegen des November-Lockdowns gerade eher übersichtlich ist. So verdient sich Thomas Bielefeld derzeit in Leverkusen im Facility-Bereich den einen oder anderen weiteren Euro. „Vier Häuser betreue ich derzeit“, sagt Bielefeld.