Bittere Premiere für Schwelms neuen Keeper

Mit neuem Torwart ging der VfB Schwelm in die Partie beim TSK Hohenlimburg. Der bisherige Stammkeeper „Asti“ Karagiannis hatte sich in der vergangen Woche verabschiedet, weil er sich in Schwelm nicht wohlfühlte. Lars Bartsch kassierte bei seinem ersten Einsatz im VfB-Tor nicht nur eine 0:3 (0:0)-Niederlage, sondern auch noch die Gelbrote Karte in der 90. Minute wegen Reklamierens. Da hatte er gerade das 0:1 durch einen Strafstoß nach einem ungeschickten Zweikampfverhalten des jungen Daniel Fecht kassiert.

Trainer Dönninghaus (fast) sprachlos

Damit aber nicht genug: Abwehrstratege Manuel Fischer musste in der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden, und Emir Yigit schied nach einem sehr harten Zweikampf in der 85. Minute, für den seine Kontrahent Gelb sah, mit Verdacht auf Bänderverletzung aus. Die personellen Sorgen von Trainer Markus Dönninghaus, die er hoffte, langsam hinter sich zu lassen, werden also noch größer. „Gut, dass wir am nächsten Sonntag spielfrei sind“, stöhnte er.

In der dritten und fünften Minute der Nachspielzeit musste Schwelms Ersatztorwart Amy Ahmad dann noch zweimal den Ball aus dem Netz holen. Das wollte Dönninghaus nicht weiter kommentieren.

Erste Halbzeit ohne Offensivaktionen

Nach einer schwachen ersten Halbzeit fast ohne jede Offensivaktion kamen die Schwelmer nach der Pause besser ins Spiel. Tetzner, Hein und Yigit vergaben aber gute Möglichkeiten. Nach einem Platzverweis gegen die Gastgeber in der letzten Viertelstunde in Überzahl, taten es ihnen Neda, erneut Hein und Ankrah gleich und versemmelten die mögliche Führung. „Ärgerlich, dass wir uns den Punkt selbst genommen haben“, konstatierte Markus Dönninghaus nach dem Spiel.