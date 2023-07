Bleibtreu mit versöhnlichem Abschluss bei den „Finals“

Kassel/Sprockhövel. In diesem Sommer lief nicht alles rund für Sprinterin Sophie Bleibtreu. Bei den deutschen Meisterschaften läuft sie aber noch einmal richtig gut.

Nach einer bis dato eher durchwachsenen Sommersaison ist Sprinterin Sophie Bleibtreu aus Haßlinghausen ein guter Abschluss bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik in Kassel gelungen. Dort ist sie mit der 4x100-Meter-Staffel des TV Wattenscheid ein ordentliches Rennen gelaufen – wenn auch nur mit der zweiten Auswahl.

Im Gesamtergebnis hat das Quartett um die junge Sprockhövelerin mit Rang neun von 23 abgeschnitten und lag damit nicht weit hinter den favorisierten Teams. Gewonnen hat am Ende der SSC Berlin um die schnellste deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper mit 43,91 Sekunden. Die erste Staffel des TVW landete ganz knapp hinter dem Podest auf Platz vier (44,46 Sekunden) – zwei Hundertstel fehlten zur Bronzemedaille. Gelaufen wurde in drei Zeitläufen, im dritten belegte der TVW II Platz vier mit der auf diesem Rang besten Zeit über alle Läufe gesehen.

Sophie Bleibtreu lief für die Wattenscheider an Position zwei auf der Gegengeraden und sprintete dort konzentriert und konstant. Die Stabübergabe von Startläuferin Isabel Mayer – der tags zuvor überraschenden Vizemeisterin über 100 Meter Hürden – klappte ebenfalls gut. Auch die weiteren Wechsel. Am Ende stoppte die Zeit bei 46,18 Sekunden. „Die Staffel lief total gut. Wir haben uns keinen Stress gemacht, zumal wir in unserer Konstellation noch nie vorher gelaufen sind“, beschreibt Sophie Bleibtreu die Ausgangslage vor dem Startschuss. Schließlich war es eine ziemlich bunte Konstellation aus ihr als Sprinterin, zwei Hürdensprinterinnen und einer Weitspringerin, die für den TV Wattenscheid angetreten sind.

Regeneration in der freien Zeit

Die 21-Jährige genoss die Unterstützung der Zuschauer im Auestadion. „So eine Stimmung habe ich noch nie erlebt. Es war toll, in einem vollen Stadion zu laufen“, freute sie sich und bezeichnet ihren Saisonabschluss deshalb auch „zufriedenstellend“ – nach ihren zuvor oft nicht gut verlaufenen Einzelstarts über 100 Meter. Das könne sie jetzt allerdings abhaken.

Sie freut sich nun auf eine längere Regenerationsphase und freie Zeit, bevor es im September langsam mit der Vorbereitung auf die Wintersaison weitergeht.

