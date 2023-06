Bleibtreu und Macke fahren mit klaren Zielen nach Göttingen

Die Sprinterin Sophie Bleibtreu ist am Wochenende bei den deutschen U23-Meisterschaften am Start.

Sprockhövel. Die deutschen Meisterschaften der U23-Leichtathletinnen sind einer der Saison-Höhepunkte für zwei ambitionierte Athletinnen aus Haßlinghausen.

Für zwei Sprockhövelerinnen geht es am Wochenende nach Göttingen, wo die deutschen U23-Meisterschaften anstehen. Sophie Bleibtreu startet einzeln über 100 Meter sowie mit der 4x100-Meter-Staffel ihres TV Wattenscheid. Mit Marie-Sophie Macke ist eine zweite Sportlerin aus Haßlinghausen dabei, die in der für sie höheren Altersklasse den Diskus wirft.

Sophie Bleibtreu ist sowohl am 1. als auch am 2. Juli gefordert. Samstag stehen die Läufe über 100 Meter an, am Sonntag folgen die Staffelwettkämpfe. Über 100 Meter steigerte sie sich zuletzt, lief aber in diesem Jahr noch nicht unter zwölf Sekunden – nur im Training. „Ich war noch nicht da, wo ich hin möchte. Das musste ich hinnehmen“, sagt sie. In den vergangenen zwei Wochen trainierte sie durch und möchte nun in Göttingen alles geben. „Unter zwölf Sekunden habe ich mir vorgenommen, den Rest lasse ich auf mich zukommen und möchte es einfach genießen“, sagt die Sprinterin. Mit der Staffel möchte sie eine gute Zeit erreichen. „Ansonsten lassen wir uns überraschen.“

Marie-Sophie Macke tritt Samstag an. Sie ist gemeinsam mit Lea Bork (LV Erzgebirge) die jüngste Teilnehmerin. Für die Starterin der LG Olympia Dortmund geht es dabei vorrangig um die Norm für die U20-Europameisterschaft. In dieser Freiluftsaison lag sie an den dafür festgelegten 50 Metern ganz nah dran, die sie in der Wintersaison sogar schon übertraf. „Es zählen aber erst die Werte auf den Wettkämpfen ab April. Ich will es auf jeden Fall in den Endkampf schaffen und dort über 50 Meter werfen“, hat sich die Sportlerin vorgenommen.

Keine automatische Qualifikation

Die Starterin des Jahrgangs 2004 wäre aber bei einem Wurf über 50 Meter nicht automatisch für den internationalen U20-Wettkampf in Jerusalem Anfang August qualifiziert. Der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) hat zuletzt seine aktuellen Nominierungsrichtlinien veröffentlicht. Nur die Siegerin der Gala in Mannheim im Juni (Macke wurde dort Vierte) sowie die besten beiden Werferinnen bei den deutschen U20-Meisterschaften Mitte Juli werden nach Israel mitgenommen.

