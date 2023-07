Bochum in Gevelsberg: Alles Wichtige zu den Kickers Emden

Gevelsberg/Emden. Die Stars vom VfL Bochum kennen Fußball-Fans aus dem Fernsehen. Der Gegner beim Testspiel in Gevelsberg ist da ein etwas unbeschriebeneres Blatt.

Wenn am Dienstag der VfL Bochum im Stefansbachtalstadion in Gevelsberg den Rasen betreten wird, darf er sich auf einen bestens gepflegten Rasen freuen. „Wenn wir immer so einen Rasen gehabt hätten in der vergangenen Saison, wären wir aufgestiegen“, sagt Christian Bauermeister vom Gastgeber FSV Gevelsberg. Er meint das als Lob an die Stadtverwaltung, die für das Testspiel des Fußball-Bundesligisten aus Bochum gegen die Kickers Emden ein standesgemäßes Geläuf bereitet hat. Dabei hätte der Oberligist aus Emden gar nichts gegen einen etwas schlammigeren Boden gehabt – denn der gehört zu den Kickers irgendwie dazu.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Hinter den Ostfriesen liegt eine sehr schwierige Saison 22/23. Mit gerade einmal 15 Punkten aus 36 Spielen stiegen die Emdener gleich im ersten Regionalliga-Jahr wieder ab. „Das war aber abzusehen. In der Regionalliga Nord gibt es ein großes Gefälle. Da sind manche Klubs dabei, die spielen finanziell vielleicht zwei oder drei Ligen über uns“, sagt Pressesprecher Patrick van Hove. Er ist stolz darauf, dass die Mannschaft, die sich über die Relegation überhaupt erst für die Regionalliga qualifiziert hatte, die Spielzeit trotz der oft chancenlosen Vergleiche mit Teams wie dem Meister VfB Lübeck oder den U23-Mannschaften vom Hamburger SV oder Hannover 96 durchgezogen hatte. „Da waren auch mal schwere Rückreisen von Auswärtsspielen nach hohen Niederlagen dabei“, so van Hove.

Wiederaufstieg kein Muss

Früher in Duisburg Trainer der Kickers Emden ist der ehemalige Fußballprofi Stefan Emmerling. Emmerling spielte in seiner Karriere 249 Mal in der Bundesliga. Unter anderem lief er für den MSV Duisburg und die SG Wattenscheid 09 auf.

Und so geht es in der neuen Saison wieder in der Oberliga weiter. Dort will sich der ehemalige Drittligist neu aufstellen und stabilisieren. „Wir werden den Teufel tun und dem neuen Team direkt so einen Druck machen“, sagt van Hove. Trotzdem sei die Marschroute für die neue Spielzeit klar, ein Platz unter den ersten fünf oder sechs soll es schon werden. „Die Liga ist aber sehr gut“, vermutet van Hove. Alle vier Mitabsteiger aus der Regionalliga Nord spielen neben den Kickers in der neuen Saison ebenfalls in der Oberliga Niedersachsen.

Auf einen Blick: Alle Informationen zum Testspiel des VfL Bochum in Gevelsberg

Automatisch seien die Emdener deswegen auch kein Aufstiegsfavorit. Und doch sind die Möglichkeiten der Ostfriesen in diesem Sommer gewachsen, Grund dafür sei laut van Hove der Einstieg der Agentur „Onside“, die auch das Testspiel gegen den VfL Bochum vermittelte. Das erleichtert die Planung, schafft finanziell größere Spielräume und soll, wenn alles glatt läuft, in ein paar Jahren dazu führen, dass die Kickers Emden ständiges Mitglied in der viertklassigen Regionalliga werden.

Auch interessant: Mit diesen Spielern kommt der VfL Bochum nach Gevelsberg

Wenn van Hove seinen Verein beschreiben müsste, würde er die Begriffe Leidenschaft, Kampf und Teamgeist verwenden. „Bei uns wurde auch zu Drittliga-Zeiten nie der schönste Fußball gespielt, wir haben aber immer Leidenschaft auf den Platz gebracht“, sagt der Pressesprecher der Kickers. Ein Faustpfand sei der oft moorige Boden im heimischen Ostfrieslandstadion, auf dem sich schon der ein oder andere Gegner die Zähne ausbiss. „Dreckig aber fair“, sei eine gute Art, den Spielstil der Kickers zu beschreiben.

Ein Hauch von DFB-Pokal in Gevelsberg

Um für die kommende Spielzeit gut gerüstet zu sein, hat sich das Team von Ex-Profi und Trainer Stefan Emmerling in diesem Sommer noch einmal kräftig verändert. Gleich 13 neue Spieler kamen hinzu, 16 Spieler aus der Vorsaison haben den Verein nach dem Abstieg verlassen. Seit drei Wochen befindet sich das neuformierte Team in der Vorbereitung, am vergangenen Wochenende gab es eine 0:6-Niederlage beim Conference-League-Teilnehmer SC Heerenveen aus den Niederlanden.

Trotz der Partie gegen Heerenveen stellt das Testspiel gegen Bochum den Höhepunkt der Vorbereitung dar. „Für viele unserer Spieler ist das etwas ganz besonderes, viele spielen zum ersten Mal gegen einen solchen Gegner“, sagt van Hove. Ein klein bisschen weht am Dienstagabend also das Flair eines Erstrundenspiels im DFB-Pokal durch das Gevelsberger Stadion.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm