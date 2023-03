Bock auf Sport? Das sind unsere Tipps am Wochenende

Football, Fußball und Volleyball – oder doch nur Sport vor dem TV? Wir haben den Überblick, was am Wochenende nicht verpasst werden sollte.

1. Volleyball

Aus ganz NRW kommen Volleyballerinnen nach Gevelsberg und machen die Halle West voll. Los geht es am Samstag um 10.30 Uhr.

2. Fußball-Oberliga

Der TuS Ennepetal braucht jeden Punkt für den Klassenerhalt. Am Sonntag kommt Clarholz um 15.30 Uhr ins Bremenstadion.

3. Handball-Verbandsliga

Der Verbandsligist TG Voerde hat eine Menge zu tun am Wochenende: Am Freitag geht es gegen den OSC Dortmund (20 Uhr), dann am Sonntag gegen den TV Olpe (17 Uhr) am Reichenbach.

4. Alex und Lena unterstützen

Die Gevelsberger Profifußballerinnen Alex Popp und Lena Oberdorf spielen am Samstag (17.55 Uhr) im Spitzenspiel bei Bayern München. Das vorentscheidende Duell wird in der ARD übertragen.

5. Handball-Verbandsliga

Die Emotionen werden groß sein, wenn die Handballer der RE Schwelm am Samstag zum Heimspieltag bitten – denn es ist er erste ohne Frank Schemmer, der den Handball bei der Roten Erde über Jahrzehnte geprägt hat. Los geht es in der Dreifeldhalle um 12 Uhr.

6. Tischtennis-Bezirksklasse

Einen Sieg benötigt Rüggeberg noch, um den Liga-Erhalt klar zu machen. Vielleicht ja am Sonntag (11 Uhr) gegen die TTG Menden II?

7. Tennis

Klar, draußen herrscht noch kein Tennis-Wetter, aber dafür gibt es ja Tennishallen. In der Tennishalle Vollmann in Gevelsberg gibt es am Wochenende noch freie Plätze.

8. Fußball-Kreisliga A2

Das Meisterschaftsrennen ist in vollem Gange – wer lässt als Erstes federn? Vielleicht die TSG Sprockhövel II, die am Sonntag um 15 Uhr beim FC Gevelsberg-Vogelsang bestehen muss.

9. Vorsätze nicht vergessen

Sollten es ein paar Pfund weniger werden? Dann los jetzt, es ist nie zu spät die Vorsätze umzusetzen. Schauen Sie doch einfach mal in einem Studio ihrer Wahl vorbei.



10. WupperBowl

Die Wuppertal Greyhounds laden zum American-Football-Turnier auf die Bezirkssportanlage Gelber Sprung. Los gehts am Samstag um 11 Uhr.

