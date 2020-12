BW Voerde beweist stets Moral

Ennepetal. „Wir sind auf Kurs“, so Marco Polo, Trainer von BW Voerde. Und so sieht die Zwischenbilanz des Bezirksligisten aus.

In der Regel würde am zweiten Advent in den Fußball-Bezirksligen der 17. Spieltag über die Bühne gehen. In „normalen“ Jahren. In diesem Corona-Jahr dagegen hat der Verband den Spielbetrieb nach dem achten Durchgang am 25. Oktober gestoppt. Weiter gehen soll es mit dem 15. Spieltag erst Ende Februar 2021. So lautet jedenfalls die vorläufige Planung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, FLVW.

Dann sind allerdings auch sechs ausgefallene Spieltage nachzuholen. Dazu kommt der Wettbewerb im Kreispokal. Die Folge: eine ungewöhnliche Belastung für Trainer und Spieler. Grund genug, dass wir, was sonst erst nach Abschluss der Hinrunde üblich ist, ein Zwischenfazit ziehen.

So ist die Lage

Der Rasenplatz am Tanneneck ist seit jetzt fünf oder sechs Wochen verlassen. Kein Spiel, kein Training. Nur der automatische Rasenmäher zieht einsam seine Bahnen, so dass der Platz in guter Verfassung ist und auf Nutzer wartet. Doch Marco Polo und Dimitrios Ropkas, das Trainerduo der Höhendörfler seit dem vergangenen Sommer, hat die Mannschaft bereits in die Winterpause beziehungsweise den Weihnachtsurlaub verabschiedet. „Bis dahin haben die Jungs sehr fleißig ihre Läufe absolviert“, sagt Polo und freut sich, dass sie die ihnen aufgegebenen Hausaufgaben im „Home-Office“ ordentlich erledigt haben.

So waren die Erwartungen

Nach acht Meisterschafts-Spielen steht Blau-Weiß Voerde als Tabellenfünfter mit 13 Punkten da. Sieben Zähler vor der Abstiegszone. Damit ist der Trainer vollauf zufrieden. Marco Polo: „Wir liegen mit dem Punkteschnitt von 1,625 pro Spiel nur minimal hinter dem Vorjahreswert nach 13 Spielen.“ Da lag die Mannschaft, noch unter Trainer Lars Möske, mit 23 Zählern und einem Schnitt von 1,77 auf Rang sechs. „Wir sind also auf Kurs“, beurteilt Marco Polo die aktuelle Tabellen- und Meisterschafts-Situation.

Was lief gut

Besonders gefreut hat den Trainer, dass sein Team in allen Spielen eine gute Moral bewiesen hat. Dadurch gab es in einigen Begegnungen späte Tore und damit kaum noch erwartete Punkte. So beim 3:2-Sieg beim Liga-Neuling FC Herdecke-Ende, wo Alexander Hillenberg in der 90. Minute den Siegtreffer für die nach einem Platzverweis gegen Tobias Schipnik in den letzten 32 Minuten dezimierten Gäste erzielte. Schipnik war es, der am Sonntag zuvor den Voerdern noch eine Blamage erspart hatte, als er in der letzten Minute gegen den bis dahin punktlosen Aufsteiger TuS Ennepe den 2:2-Ausgleich erzielte. Und auch beim SSV Kalthof war es eng, doch Torhüter Michel Hakenberg rettete mit einer Glanztat kurz vor dem Abpfiff den knappen 3:2-Erfolg. Das war nichts für schwache Nerven.

Ziel für den Rest der Saison

Für die restlichen Spiele, nach derzeitigem Stand soll es ja in rund drei Monaten am 28. Februar 2021 mit der Partie beim abstiegsgefährdeten Drittletzten SC Hennen für die Voerder weitergehen, hofft Marco Polo vor allem, dass sich die Langzeitverletzten Marius Hornschuh und Tolga Dülger zurückmelden. Mannschaftskapitän Hornschuh, im achten Jahr am Tanneneck, laboriert seit Saisonbeginn an einer Meniskusverletzung. Er hat in dieser Saison noch kein Spiel absolviert. Dülger hat dasselbe Problem mit dem Knie. Er humpelte deshalb nach nur einer halben Stunde auf dem Feld beim Spiel in Herdecke-Ende am 18. Oktober vom Platz. Marco Polo ist sicher: „Bei beiden wird ein Eingriff erfolgen müssen.“

Was läuft im Lockdown

Während des Corona-Lockdowns hatten Voerdes Trainer ihren Jungs individuelle Läufe zum Erhalt der Kondition „verordnet“. Viel mehr war schließlich nicht drin, da der Mannschaftssport und damit auch das -training nicht erlaubt sind. Jetzt hoffen Marco Polo und Dimitrios Ropkas, dass alle gesund und frisch aus der Winterpause kommen. „Damit wir dann mit dem kompletten Kader in die Rückrunde starten können“, sagt Polo. Wobei ja noch gar nicht alle Spiele der Hinrunde absolviert sind.