BW Voerde: Darum steht das Team aktuell so weit oben

Ennepetal Unter Emrah Özüsaglam hat der Fußball-Bezirksligist einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt winkt sogar die Vize-Herbstmeisterschaft.

Trotz vieler Ausfälle mischt der FC Blau-Weiß Voerde in der Bezirksliga 6 ganz oben mit und hat in den „Derbys“ der ersten Serie bisher (mit VfB Schwelm) als beste Mannschaft abgeschnitten. Daran konnten auch Rückschläge wie eine Niederlagenserie vom sechsten bis achten Spieltag nichts ändern. Punktgleich jagen die Voerder gemeinsam mit den Nachbarn vom VfB Schwelm und FSV Gevelsberg sowie dem SC Obersprockhövel II Spitzenreiter VfR Sölde. Wir wollten von Trainer Emrah Özüsaglam wissen, worin der die (Haupt-)Gründe dafür sieht, dass es in dieser Saison so gut läuft am Tanneneck.

Er sieht in dem aktuellen Tabellenstand eine schöne Momentaufnahme und erklärt: „Wir arbeiten im Training dreimal pro Woche teilweise eindreiviertel Stunden hart daran, dass wir von Sonntag zu Sonntag erfolgreich Fußball spielen.“ Teilweise, so Özüsaglam weiter, habe es schon Trainingseinheiten an Feiertagen gegeben.

BW Voerde 2023: „Immer mutig, immer offensiv“

Einen wesentlichen Punkt sieht der Coach aber in der Entwicklung seiner Spieler. „Ich denke, dass jeder Spieler sich im Vergleich zur vorherigen Saison noch einmal weiter entwickelt hat und mehr Verantwortung übernimmt.“ Auch der Spielweise verdanke sein Team den Erfolg. „Egal, ob heim oder auswärts, ist die gleich: immer mutig und offensiv“, stellt er fest.

Schließlich spiele auch die Kommunikation eine große Rolle für den Erfolg. „Wir sprechen sehr viel mit den Jungs – auch nach einer derben Pokalpleite wie dem 2:9 gegen Hagen 11 und den drei Niederlagen in Folge gegen SCO II, Berchum/Garenfeld und Gevelsberg – und versuchen auch hier die positiven Seiten aufzuzeigen“, so der Trainer. Am kommenden Sonntag steht mit der Partie beim FC Wetter der Abschluss der Hinrunde auf dem Programm. Der zweite Platz, die Herbst-Vizemeisterschaft ist da, abhängig von den Ergebnissen der Südkreis-Konkurrenz, noch drin.

