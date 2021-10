Alexander Hillenberg (am Ball) trifft für BW Voerde.

Fußball BW Voerde kommt wieder in die Spur

Ennepetal. Nach drei sieglosen Partien in Serie gibt es für die Mannschaft aus Ennepetal wieder ein Erfolgserlebnis in der Bezirksliga.

Nach drei sieglosen Spielen in Folge durfte der FC Blau-Weiß Voerde an diesem sonnigen Herbstsonntag mal wieder jubeln. Gegen den TuS Neuenrade legte die Mannschaft von Trainer Marco Polo am heimischen Tanneneck einen glatten 4:0 (2:0)-Sieg hin.

Im ersten Durchgang standen die Gäste extrem tief. Voerde versuchte zunächst, den Riegel über die Außen zu knacken. Und das sollte gelingen. Zunächst war es Jannis Pflüger, der sich über links durchsetzte und Alexander Hillenberg zum Führungstor bediente (26.). Bei einem klaren Handspiel der Gäste kurz nach dem Führungstor der Hausherren blieb die Schiedsrichter-Pfeife stumm, aber das steckten die Blau-Weißen weg. Noch vor der Pause markierte erneut Hillenberg das 2:0 – diesmal nach einer schönen Einzelaktion von Sinan Hajra, der „Hille“ am langen Pfosten freistehend bediente.

Hakenberg rettet Voerder Führung

In den zweiten Durchgang startete Neuenrade deutlich offensiver, kam jetzt auch zu Chancen. Dabei trafen sie aber zweimal auf einen Michel Hakenberg, der den Vorsprung seiner Farben mit tollen Paraden rettete.

Nach einer Stunde übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando in einer von vielen Fouls geprägten Partie. Marc Kiewitt hatte dennoch das 3:0 auf dem Fuß, wurde aber in letzter Sekunde im Strafraum gefoult. Den fälligen (und diesmal gepfiffenen) Strafstoß verwandelte Nico Hryn sicher unten rechts.

Wenig später kassierte Neuenrade eine Rote Karte (72.) und musste wenig später das 4:0 durch Kiewitt hinnehmen, der nach schöner Vorarbeit von Hryn und Hillenberg einnetzte. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Durch den Heimerfolg der Ennepetaler steht die Mannschaft von Marco Polo nun auf Tabellenplatz neun.