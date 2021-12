Christian Weustermann: Stehender Spagat klappt mit 44 noch

Schwelm. Schwelmer kürt sich spät in seiner sportlichen Laufbahn zum Deutschen Meister. Das fasziniert ihn an der Randsportart.

Sein Schwiegervater brachte den Federfußball einst nach Deutschland und anschließend auch nach ganz Europa. Heute gehört Christian Weustermann aus Schwelm selbst zur nationalen Elite der Randsportart, die sich in der Region vor allem in Hagen großer Beliebtheit erfreut. Vor wenigen Wochen sicherte sich Weusterhoff zum ersten Mal in seiner Karriere den Titel des Deutschen Meisters in der Ü35-Altersklasse.

Mit seinen mittlerweile 44 Jahren spielt Weusterhoff immer noch in der Federfußball-Bundesliga beim Cronenberger SC. Als deutlich ältester Spieler der Liga. Auf die Frage danach, warum er sich die kräftezehrende Randsportart mit 44 immer noch auf so hohem Niveau antut, erklärt Weusterhoff: „Das hat vor allem ganz viel mit meinen Mannschaftskollegen beim Cronenberger SC zu tun.“

Teamkollegen könnten Söhne sein

Dort steht der Ehemann der 130-fachen Deutschen Nationalspielerin Silke Weusterhoff gemeinsam mit den 26-jährigen Christofer Berges und Noah Wilke auf dem Feld. „Es macht einfach riesigen Spaß, mit den Jungs auf dem Feld zu stehen und um die Punkte zu kämpfen. Vor allem ist es schön, die Entwicklung der Jungs zu sehen“, so Weustermann.

Eine starke Entwicklung hat dabei vor allem Teamkollege Noah Wilkes hingelegt, der mittlerweile Nationalspieler und WM-Teilnehmer ist. „Mit so einem starken Feder-Fußballer macht es natürlich dann noch mal doppelt so viel Spaß“, erzählt der 44-Jährige.

Angefangen hat für den Schwelmer alles 2008, als er an den Wochenenden häufig mit seiner Frau Silke bei Spielen in der gesamten Bundesrepublik unterwegs war. „Dazu hat mein Schwiegervater, Peter von Rüden, nach einer Asien-Reise die Sportart hier in Deutschland und Europa etabliert. Das war so etwa Anfang der 90er Jahre. Die Leidenschaft zum Federfußball lag also gewissermaßen schon etwas in der Familie und da konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr anders“, blickt Weusterhoff auf seine Anfänge zurück.

Die ersten Einheiten beim Cronenberger SC waren jedoch gar nicht so einfach. Weusterhoff erinnert sich: „Da musste ich mich schon richtig reinbeißen, bis ich mal die Bewegungen drauf hatte und ein paar Ballwechsel zustande kamen. Die Anfänge waren gar nicht so einfach.“

Was ihm zum Einstieg in den Federfußball trotzdem half, war seine Erfahrung aus seinem vorherigen Hobby, dem Tischtennis. „Auch Federfußball ist sehr schnell und es kommt viel auf die Reaktionsschnelligkeit an. Daher konnte ich da schon etwas mitbringen“, so der ehemalige Spieler des TTC Schwelm.

Verein entwickelt sich stark

Im Laufe der Jahre entwickelte sich dann nicht nur die sportliche Leistung des Schwelmers stetig weiter, sondern auch sein Heimatverein, der Cronenberger SC in Wuppertal, machte immer weiter Fortschritte. Vor dem Saisonabbruch vor rund zwei Jahren durch die Corona-Pandemie lagen die Cronenberger punktgleich mit dem seit Jahren dominierenden Federfußballverein FFC Hagen gleichauf an der Tabellenspitze.

Und auch für die kommende Saison, die im Februar starten soll, nimmt sich Weustermann mit seinen Teamkollegen einiges vor: „Wir wollen wieder unter die besten drei Mannschaften kommen. Ich denke, wenn alles gut läuft, können wir das auch schaffen“, blickt der 44-Jährige voraus.

Bis dahin stehen jedoch weitere Trainingseinheiten an. „Wir trainieren zwei mal in der Woche, dazu kommt Konditionstraining. Wir wollen auf jeden Fall gut vorbereitet in die Saison starten und stecken uns hohe Ziele“, so der Schwelmer.

Wie lange er selbst noch auf dem Feld stehen möchte, kann der Schwelmer derweil nicht sagen: „Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Noch klappt das mit der Gelenkigkeit und dem stehenden Spagat ganz gut. Ich hoffe, dass das auch noch eine Weile so bleibt und ich noch viele Spiele machen kann, denn es macht nach wie vor riesigen Spaß.“

