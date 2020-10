Corona: Das abgespeckte Sport-Wochenende

Es ist (fast) wie im vergangenen Frühjahr. Die Verbände wollen möglichst den Spielbetrieb aufrecht erhalten, die Spielerinnen und Spieler wollen ihren Sportart ausüben, die Vereine meist ebenso. Doch die Corona-Pandemie lässt dies einfach nicht zu. Positive Testergebnisse, Kontakte mit Menschen, die positiv getestet wurden. Diese und andere Gründe sind es, die für Spielausfälle auch an diesem Wochenende zwischen Ennepe und Ruhr gesorgt haben.

EN Baskets nicht in Hamburg

In der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, hätten die EN Baskets Schwelm beim Neuling Eimsbütteler TV Hamburg antreten müssen. Die Hanseaten mussten passen – bereits zum Saisonstart bei den BSW Sixers, weil Spieler in Quarantäne mussten. Ergo fiel auch die für Sonntag (25. Oktober) angesetzte zweite Partie der Hauptrunde eben gegen Schwelm aus.

Ennepetal und Sprockhövel müssen passen

In der Fußball-Oberliga sind TuS Ennepetal und TSG Sprockhövel betroffen. Ennepetal hätte am Freitagabend (23. Oktober) in Meinerzhagen spielen soll, Sprockhövel am Sonntag (25. Oktober) in Holzwickede. In Ennepetal sind es gleich acht Spieler, die Kontakt mit der positiv getesteten Physiotherapeutin gehabt hatten – 14 Tagen Quarantäne waren die Folge. Die enden am kommenden Dienstag (27. Oktober), bereits am Donnerstag (29. Oktober) müssen die Schützlingen von Trainer Alexander Thamm quasi ohne Training gegen Holzwickede antreten (19 Uhr, Bremenstadion).

Fußball-Bezirksliga: Vorfreude: ja – Derby: nein

Das Derby der Fußball-Bezirksliga sollte am Sonntag stattfinden. FSV Gevelsberg gegen VfB Schwelm – da werden Erinnerungen wach, das weckt große Vorfreude. Doch die Schwelmer sind Corona-betroffen, mussten die sonntägliche Partie (25. Oktober) absagen. Der VfB ist überdies gebeutelt, weil einige Spieler Schwierigkeiten mit ihren Arbeitgebern haben. Vier haben vier Spielern das Fußball spielen in Coronazeiten verboten, einem weiteren wurde in der Probezeit gekündigt.

Drei Absagen in der Fußball-Kreisliga

Drei Spiele am jüngsten Spieltag (25. Oktober) sind es in der Kreisliga A, die abgesagt sind. Die SpVg Linderhausen hat es zum zweiten Mal getroffen. Nach dem Ausfall bei Ennepetal II vor einer Woche ging es diesmal nicht gegen Silschede. Und: Haßlinghausen gegen Esborn sowie Herdecke gegen Sprockhövel II werden an diesem jüngsten Spieltag nicht ausgetragen.

Riedel: Saison zumindest sofort unterbrechen

„Der Verband sollte sofort die Saison unterbrechen, die Gefahr die vom Fußball auf die Gesellschaft geht ist einfach zu groß“, so Thomas Riedel, Sportlicher Leiter des TuS Ennepetal. „Die Basketballer auf westdeutscher Ebene spielen erst ab Januar. Die haben es richtig gemacht. Außerdem sollten wir auch einen Abbruch der Saison nicht ausschließen. Auch wenn die Spielzeit nicht gewertet werden kann.“