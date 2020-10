Schwelm/Gevelsberg. Die Corona-Welle ist am Schwelmer Brunnen angekommen. Drei VfB-Spieler sind bisher positiv getestet, das Derby in Gevelsberg steht auf der Kippe.

An den vergangenen beiden Spieltagen der Fußball-Bezirksliga hat es bereits jeweils eine Spielabsetzung wegen Corona-Verdachtsfällen gegeben. Jetzt ist es auch bei uns im EN-Südkreis passiert: Bestätigte Coronafälle in einer Fußballmannschaft. Betroffen ist der VfB Schwelm.

Damit wäre am Sonntag die dritte Spielabsetzung in der Bezirksliga fällig gewesen – wenn die Schwelmer nicht ohnehin spielfrei gewesen wären. Bei den Kreisstädtern wurden bis Samstagnachmittag drei Spieler positiv auf das Virus getestet. Ob und wie viele Teamkollegen ebenfalls infiziert sind, ist dagegen noch unklar. Klar ist lediglich, dass sich alle in Quarantäne begeben müssen, bis ein negativer Test vorliegt.

Schwelm informiert letzten Gegner

Welche Fragen und Probleme das mit sich mitbringt, weiß jetzt VfB-Trainer Markus Dönninghaus. „Am Montag (12. Oktober, Red.) habe ich die Mitteilung bekommen, dass ein Spieler entsprechende Symptome aufweist. Am Dienstag hat er das Ergebnis „positiv“ bekommen“, berichtet Dönninghaus. Daraufhin habe der Verein die Gesundheitsämter am Wohnort der Spieler sowie den letzten Gegner, TSK Hohenlimburg, informiert und ihnen Spielerlisten zur Verfügung gestellt.

Doch mit dem Versuch, einen Corona-Test – und vor allem dessen Ergebnis zügig zu erhalten – sind die Betroffenen bei den Gesundheitsämtern gescheitert. Dönninghaus: „Die sind hoffnungslos überlastet, so dass von meinen Spielern und allen, die am Sonntag in der Kabine waren, nur zwei bisher überhaupt eine Rückmeldung vom Amt bekommen haben – aber nur mit dem Hinweis, dass sie einen Corona-Test bekommen. Fünf Tage später hatten sie den noch nicht absolviert.“

Dönninghaus sagt Training vorsichtshalber ab

Die bereits positiv getesteten Spieler haben diesen selbstständig – unter anderem in Düsseldorf oder bei ihrem Hausarzt – gemacht und aus eigener Tasche bezahlt, so der VfB-Trainer. Etwa acht seiner Leute hängen aber nach wie vor in der Luft. „Ich kann ja nicht verlangen, dass sie 70 oder 75 Euro für einen privaten Test ausgeben, nur um schnell an das Ergebnis zu kommen“, sagt der Trainer.

Das Training wurde in der vergangenen Woche vorsichtshalber abgesagt (Dönninghaus: „Wir haben ja auch eine Fürsorgepflicht.“). Wie es jetzt weitergehe, das sei die spannende Frage, auf die der Staffelleiter eine Antwort geben müsse. Dies umso mehr, als angesichts der Ausbreitung der Pandemie künftig auch andere Vereine betroffen sein werden. „Denn“, sagt Dönninghaus, „bis zum nächsten Spieltag bekommen wir garantiert nicht von allen Spielern die Testergebnisse.“

Vom TSK Hohenlimburg irritiert

Von daher sieht der VfB-Trainer jetzt Staffelleiter Michael Krauthausen am Zuge zu entscheiden, was am kommenden Spieltag, wenn das Derby zwischen FSV und Gevelsberg und dem VfB auf dem Spielplan steht, passieren soll.

„Irritiert bin ich, dass TSK Hohenlimburg, offensichtlich am Sonntag spielt, obwohl wir sowohl den Verein als auch den Staffelleiter informiert haben“, erklärte Dönninghaus am Samstagnachmittag. „Wenn es keine andere Entscheidung seitens des Verbandes gibt, muss ich in Gevelsberg mit einer Quarantäne-Truppe auflaufen – oder verliere die Punkte.“ Spielen trotz fehlender Corona-Testergebnisse könne aber in niemandes Interesse sein. „Ich hoffe deshalb, dass jetzt der Staffelleiter auf die Situation reagiert. Schließlich steht er beziehungsweise der Fußballverband hier in der Verantwortung.“

Staffelleiter befürchtet Derby-Absage

Der Gevelsberger Michael Krauthausen, als Staffelleiter für die Bezirksliga 6 zuständig, kann natürlich noch keine endgültige Entscheidung bezüglich des Derbys im Stefansbachtal treffen. „Stand jetzt“, erklärte er bei unserem Anruf am Sonntagmorgen, „steht die Partie auf der Kippe. Ich persönlich gehe davon aus, dass die nicht stattfindet, aber wir müssen die Entwicklung abwarten.“ Den VfB Schwelm bezeichnet er als „sehr kooperativ“, der Verein würde ihn stets auf dem Laufen den halten. Dass Corona auch im Fußball zurzeit das beherrschende Thema ist, bestätigt Krauthausen. „Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, geht es darum. Wegen Fußball ruft kaum noch jemand an.“

Markus Dönninghaus selbst hat sich übrigens auch testen lassen, am Dienstag, bei seinem Hausarzt. Am Samstagnachmittag hat er das Ergebnis bekommen: negativ. Vorsichtshalber hatte er sich in der vergangenen Woche ins Homeoffice begeben: „Ich habe zum Glück den Luxus, dies machen zu können.“

Zeitnah gibt es kaum Test-Ergebnisse

Sechs Ergebnisse liegen bisher vor: je drei positiv und negativ von insgesamt 17 Betroffenen, die am letzten Sonntag mehr als eine Viertelstunde gemeinsam in der Kabine gesessen haben. Damit sind alle primäre Risikopersonen getestet.

Überhaupt jemanden bei den Gesundheitsämtern zu erreichen, sei schon eine Herausforderung, stellt Dönninghaus fest. „Da hängst du in der Warteschleife und bekommst dann mitgeteilt „Die Leitung ist aktuell überlastet, bitte versuchen Sie es später noch einmal“. Nur zwei Mann haben bisher überhaupt einen Rückruf erhalten mit einem Termin für einen Corona-Test. Die Crux ist einfach, dass es zeitnah überhaupt keine Ergebnisse gibt.“