Holger Dahl ist sauer. Der ehemaligen Spieler und Stadionsprecher des TuS Ennepetal sowie jetzige WDR-Sportmoderator bezieht klar Stellung, was den Lockdown im November für den Amateursport betrifft. Er findet ihn gar nicht gut, er lehnt ihn ab. Mehr noch: Aus seiner Wahlheimat Bergisch Gladbach betont er, dass dies eine Fehlentscheidung sei, dass er diese Entscheidung nicht verstehe. Dabei differenziert er wie viele aus dem heimischen Sport: Saison unterbrechen: ja und verständlich. Trainingsverbot: nein und unverständlich. Grundsätzlich habe er großes Verständnis für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen.

Holger Dahl hat vor allem die Kinder, auch seine Kinder im Blick. Er bemängelt, dass durch das Sport-Verbot für die Jungen und Mädchen der Ausgleich wegfällt, der als Gegenpol zur Schule dringend nötig sei. „Das Leben unserer Kinder findet aktuell die Hälfte des Tages in engen Klassenzimmern mit dauerhaftem Maske tragen statt. Schulsport fällt aus oder findet nur sehr abgespeckt statt. Die Stunden der Woche beim Handball- und Fußballtraining habe ich als wichtiges Ventil für meine Töchter wahrgenommen. Auch für das Immunsystem ist Bewegung bekanntlich förderlich“, schreibt Dahl in seinem WDR-Kommentar. Er verweist überdies darauf, dass die ihm bekannten Vereine sehr verantwortungsvolle Maßnahmen ergriffen haben, um die Ausbreitung von Corona in ihrem Umfeld zu verhindern. Und: Trainingsplätze seine bislang nicht als Corona-Hotspots aufgefallen.

Holger Dahl als Nachwuchsspieler des TuS Ennepetal Anfang der 1990er Jahre. Foto: Archiv

400.000 Menschen erreicht

Als der WDR-Kommentar raus war, gab es viele Reaktionen. „Das waren selbst für unsere Verhältnisse sehr viele“, so Dahl. Etwa 400.000 Menschen hat der Ennepetaler mit seiner Meinung erreicht. Und offenbar auch den Nerv getroffen mit der Quintessenz: „Vereinssport dicht machen ist Quatsch“. „Durchweg waren die Reaktionen positiv“, sagt der Radioreporter, der eher spontan zu diesem Kommentar gekommen sei. Seine Meinung war klar. Die hatte er in einer der Redaktionskonferenzen kund getan. „Also meinte man, ich könnte das auch in einem Kommentar formulieren“, so Holger Dahl. Gesagt, getan. Das Ergebnis ist bekannt.

Er selbst ist in seinem Beruf nicht vom November-Lockdown betroffen. Die Fußball-Profis spielen schließlich – wenn auch ohne Publikum. So hatte Holger Dahl zuletzt das Revierderby von Dortmund und Schalke im Blick sowie Borussia Mönchengladbach, als die Mannschaft in der Champions League in der Nachspielzeit noch das 2:2 von Real Madrid hinnehmen musste. „Es ist schon eine besondere Herausforderung, ein Spiel ohne Publikum zu moderieren“, gesteht Dahl. Schließlich werde man als Reporter durchaus von der Stimmung mitgerissen. „Und wenn ein Spiel mal keine so hohe Qualität hat, muss man sich selbst ein wenig pushen. Schließlich sind die vielen Zuhörer emotional dabei an den Radiogeräten.“

Berichtet vom Profi-Fußball der Bundesliga und der Champions League: Holger Dahl. Foto: Archiv

Geisterspiele erinnern an Anfänge bei „Radio EN“

Allerdings muss Holger Dahl sich selbst disziplinieren. „Ich muss angemessen emotional sein“, verrät er. Er dürfe nicht zu sehr pushen, was auf dem Platz so gar nicht stattfinde. „Ein gesundes Mittelmaß muss es sein.“ Dabei erinnern ihn die Umstände an den Anfang seiner Moderationskarriere, die er in Gevelsberg bei „Radio EN“ begonnen hat. Fußball in der Verbandsliga habe er beispielsweise kommentiert. Und die Reportagen haben manchmal auch die Trainer direkt am Platz mithören können. „Aber keiner ist zu mir gekommen und hat gesagt: Holger, was redest du da für einen Quatsch“, lacht Holger Dahl.

Wenn er als WDR-Reporter am Samstag in Köln die Partie des FC gegen Bayern München beobachtet, wird Holger Dahl ähnlich nahe der Trainerbänke sein, wie er es einst für „Radio EN“ in der Verbandsliga – übrigens die heutige Westfalenliga – war. Ob aber die Trainer Markus Gisdol aus der Domstadt oder Hansi Flick aus München seine Reportage mithören werden, ist unwahrscheinlich. Sie werden sich allenfalls nach dem Spiel den Fragen von Holger Dahl stellen.