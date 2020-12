Corona: Negativer PCR-Test erleichtert EN Baskets Schwelm

Ein Corona-Schnelltest ist maximal bis zehn Stunden vor dem ersten Sprungball für die ProB-Spieler der 2. Basketball-Bundesliga Pflicht. In Schwelm war in einem Fall der Schnelltest positiv, aber der folgende PCR-Test negativ.

Schwelm Der Schnelltest war positiv, jetzt die Erleichterung für die Schwelmer Basketballer. So kam es zum Auf und Ab der Gefühle.

Aufatmen bei den EN Baskets Schwelm. Der Corona-Verdacht, den ein Schnelltest mit negativem Ergebnis vor dem Gastspiel in Sandersdorf am 27. Dezember ergeben hatte,

hat sich nicht bestätigt. Der betroffene Spieler (Trainer Falk Möller: "Der Name darf nicht genannt werden.") konnte schließlich einen negativen PCR-Test vorweisen, womit die Kreisstädter die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, fortsetzen dürfen. So also am 2. Januar 2021, wenn es ab 19.30 Uhr im Rückspiel gegen WWU Baskets Münster geht. Es sei denn, am Spieltag wird es einen negativen Schnelltest geben.

Denn die (halb)-professionelle ProB-Liga darf zwar spielen, aber nur unter strengen Vorschriften.Eine davon sind die Geisterspiele, eine weitere die Hygienevorschriften in den jeweiligen Hallen. Vor allem aber müssen sich die Spieler maximal zehn Stunden vor dem ersten Sprungball einem Schnelltest unterziehen. Da dieser auf einer Basis unter anderem von Obstsäure geschieht, kann es sein, dass Spieler positiv getest werden könnten, "die beispielsweise zu viel Apfelsaft oder vielleicht sogar zu viel Cola getrunken haben", erläutert Falk Möller.

Die Schwelmer Spieler waren am vergangenen Sonntag, 27. Dezember, bereit, um die Fahrt zu den BSW Sixers anzutreten. Um 18 Uhr sollte die Begegnung beginnen. Doch kurz vor der Abfahrt schlug ein von einem Arzt durchgeführter Schnelltest positiv an. Die Folge, dass die Begegnung abgesagt werden musste, ist bekannt. Nun der negative PCR-Test - mit positiven Folgen für die EN Baskets Schwelm. "Da ist uns ein Stein vom Herzen gefallen, das hat uns erleichtert", so Falk Müller.

Die Absage aufgrund eines positiven Schnelltests und in Folge die Entwarnung durch einen negativen PCR-Text bei den EN Baskets Schwelm ist unmehr der vierte derartige Fall in der laufenden Saison der ProB Nord: Münster war beispielsweise bereits einen Tag vor der Partie nach Sandersorf angereist, vor dem ersten Sprungball der positive Schnelltest und die Absage. Iserlohn und Hamburg ereilten ähnliche Schicksale.

Insgesamt gab es bisher elf Spielabsagen. Erst einmal gab es eine Nachholpartie, als Schwelm in Hamburg siegte. Vier Begegnungen müssen noch terminiert werden. Die RheinStars Köln machen in Sachen "Nachsitzen" eine Nordtour nach Hamburg (29. Dezember) und Itzhoe (30. Dezember), am 6. Januar empfängt Köln den Spitzenreiter Bochum. Die weiteren bisher anberaumten Nachholspiele sind Bochum gegen Wedel (20. Januar) sowie Sixers gegen Hamburg (7. Februar).

