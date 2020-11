Corona: „Richtig, den Fußball ruhen zu lassen“

Die Corona-Pandemie hat auch im Amateurfußball einen neuerlichen „Lockdown“ verursacht. Die Landesverordnung verbietet den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen bis zum 30. November 2020. „Wir lernen gerade, wie unwichtig der Fußball ist“, beschreibt Michael Krauthausen, Staffelleiter der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 6, die Situation treffend.

Der „Lockdown“ trifft auch bei den Trainern der heimischen Teams auf einhellige Zustimmung. „Den Spiel- und Trainingsbetrieb im Amateursport ruhen zu lassen, ist unter den aktuellen Umständen absolut richtig“, sagt Uwe Jöns (FSV Gevelsberg). „Absolut richtig und überfällig“, pflichtet ihm Markus Dönninghaus (VfB Schwelm) bei. Marco Polo (BW Voerde) mag kein Urteil abgeben: „Gesundheit geht vor. Die Entscheidung wurde durch dafür qualifizierte Personen getroffen. Ich maße mir da kein Urteil an.“

Verband hat lange gezögert

Der Verband hatte bekanntlich lange gezögert und nur einzelne Spiele abgesetzt, wenn es Corona-Verdachtsfälle innerhalb einer Mannschaft gegeben hatte, wie beispielsweise beim VfB Schwelm. Dass jetzt die Politik entschieden hat, dass die Ligen pausieren müssen, findet Uwe Jöns gut. „Dadurch wurde der Druck auf einzelne Verbände genommen und Diskussionen über individuelle Entscheidungen von Verbänden zum richtigen Zeitpunkt entsprechend vorgebeugt. Es hätte mehr Konflikte gegeben, wenn einzelne Verbände früher und wahrscheinlich unterschiedlich eingegriffen hätten. Die Verbände haben sich richtig Verhalten. Den Druck reagieren zu müssen, wurde richtigerweise übergreifend geregelt.“

Zuletzt eine 6:1-Wertung, jetzt geht am Voerder Tanneneck nichts mehr, die Tore sind verschlossen. Foto: Heinz-G Lützenberger / WP

Langes Warten auf Corona-Testergebnisse

Anders sieht es Kollege Dönninghaus: „Aus meiner Sicht hätte man dem erkennbaren Trend früher entgegenwirken können und müssen. Die Infektionszahlen sind in den letzten Wochen dramatisch explodiert, und wir haben selber erleben müssen, wie hoffnungslos überlastet das Gesundheitsamt ist. Meine Spieler und ich haben nach erfolgter Registrierung acht Tage auf einen Rückruf gewartet, um einen Corona-Testtermin zu erhalten. Einige wurden gar nicht zurück gerufen.“ Voerdes Coach Marco Polo will auch darüber nicht urteilen.

Spieler zeigen große Eigenverantwortung

Nun geht es also erst einmal in eine vierwöchige Spiel- und Trainingspause – mitten in der Saison. Darüber, wie die Teams diese Zwangspause nutzen wollen, gibt es verschiedene Ansätze. Uwe Jöns erklärt scherzhaft: „Ich habe meiner Mannschaft empfohlen, einfach öfter mal auf die aktuelle Tabelle zu gucken, das führt zu guter Laune und zu zusätzlicher Motivation für die individuellen Trainingseinheiten.“ Er steht mit den Spielern über soziale Netzwerke in Kontakt und verweist darauf, dass „die Jungs schon im Frühjahrs-Lockdown einen tollen Job gemacht haben, was das individuelle Training betrifft“. Das Trainerteam vertraut den Spielern. Jöns: „Wir brauchen keinen Trainingskontrollmechanismus oder so etwas einzuführen.“

Auch Markus Dönninghaus setzt auf die Eigenverantwortung seiner Schützlinge, an ihrer Fitness zu arbeiten. „Hausaufgaben“ hat er ihnen trotzdem an die Hand gegeben. Und Marco Polo? Er sagt: „Wir beratschlagen uns über die weitere Vorgehensweise.“

Re-Start ist für den 6. Dezember geplant

Laut Spielplan steht für den 6. Dezember der Re-Start an. Dass der Termin gehalten werden kann, beurteilen die Protagonisten unterschiedlich. Markus Dönninghaus geht nicht davon aus, dass die geplanten Hinrundenpartien in 2020 noch gespielt werden dürfen. „Meiner Meinung nach kann man auch nicht den Trainingsbetrieb auf Null herunterfahren, um nach Freigabe wieder von Null auf Hundert zu starten.“ Sein Gevelsberger Pendant geht davon aus, dass eine Tendenz, ob im Dezember der Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, etwa Mitte November absehbar sein wird. Voerdes Cheftrainer bleibt gelassen: „Wir werden alle Eventualitäten in unsere Entscheidungen einfließen lassen.“

Tendenz zur Wertung der laufenden Saison

Auf einen Wetteinsatz für eine ordentliche oder vorzeitige Beendigung der Spielzeit angesprochen, sagt Uwe Jöns: „Dass die Saison gewertet werden kann, sehe ich als sehr realistisch und umsetzbar an. Darauf setze ich mal 100 Euro. Dass eine komplette Hin- und Rückrunde gespielt wird, sehe ich für die Bezirksliga bei 70:30, da setze ich dann 70 Euro. Dass die Saison ohne Wertung abgebrochen wird, glaube ich eher weniger. Darauf würde ich keinen Cent setzen.“

Nichts geht mehr auch am Schwelmer Brunnen, der fußballerischen Heimat des VfB, das Tor bleibt verschlossen. Foto: Heinz-G Lützenberger / WP

Markus Dönninghaus dagegen würde darauf wetten, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Ob man bis Juni 2021 alle Hinrundenspiele absolviert, werden die Fallzahlen und die Entwicklung zeigen. „Corona- und Wetter-bedingt werden weitere Spiele ausfallen, und somit fällt es schwer, alle Meisterschaftsspiele bis zum geplanten Saisonende zu absolvieren.“

Krauthausen verweigert Spekulationen

Marco Polo schließlich verfolgt eine eigene Philosophie: „ Ich wette grundsätzlich nur, wenn ich weiß, dass ich gewinne.“ Deshalb verzichtet er auf den (imaginären) Wetteinsatz.

Staffelleiter Michael Krauthausen schließlich sagt dazu: „Wir müssen abwarten, was die entscheidenden Stellen der Politik, die für die Gesundheit verantwortlich sind, weiter beschließen. Von uns kann im Moment keiner beurteilen, wie es weitergeht. An Spekulationen, wie es weiter geht, möchte ich mich nicht beteiligen, denn darauf haben wir keinen Einfluss.“