Corona: Schwelm fehlen Einnahmen und Geselligkeit

Schwelm. Zwischen der Geisterspiel-Premiere und dem NRW-Derby in Iserlohn – So sieht die kleine Bilanz der EN Baskets Schwelm aus.

Zwischen dem zweiten Sieg im zweiten Spiel am vergangenen Samstag und dem NRW-Derby in Iserlohn am kommenden Samstag stehen die EN Baskets Schwelm. Aufregend genug. Diesmal kommt die Variante Geisterspiel hinzu. Erste Erfahrung haben die Kreisstädter beim jüngsten Heimspiel machen müssen nachdem zur Saison- und Heimpremiere noch 300 Fans erlaubt waren. Noch nie zu vor, in der Geschichte der Baskets, gab es ein Verbot für Fans in der Halle.

Aus sportlicher Sicht waren die Auswirkungen der fehlenden Zuschauer auf den ersten Blick gering. Die Baskets deklassierten den Gegner aus Wedel mit 85:58. Der herausragende Sieg lässt die besondere und schwierige Situation ein wenig in Vergessenheit geraten. Trotzdem ging die fehlende Atmosphäre nicht spurlos an dem Team und am Mitarbeiterstab vorbei. Dazu scheint die Lage aus finanzieller Sicht immer schwieriger zu werden.

November mit zwei weiteren Geisterspielen

Im November bestreiten die Baskets noch zwei Heimspiele. Diese sind aufgrund des „Teil-Lockdowns“ mit Sicherheit noch ohne Zuschauer. Aber auch darüber hinaus glaubt aktuell keiner an normale Zustände im Dezember. „Wir müssen mit dem Worst-Case-Szenario rechnen, dass wir bis mindestens Ende des Jahres – oder noch darüber hinaus – ohne Zuschauer spielen müssen. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr traurige Lösung, aber wir können es nicht ändern,“ erklärt Baskets-Geschäftsführer Omar Rahim. Eine weitere Folge der fehlenden Zuschauer sind die ausbleibenden Einnahmen durch den Ticketverkauf. „Das ist keine einfache Situation. Man darf nicht vergessen, dass viele Vereine schon während des ersten Lockdowns zum Beispiel Solitickets oder Ähnliches verkauft haben, um finanziell zu überleben,“ sagt Rahim.

Fördergelder können nicht abgerufen werden

Auch für Sportvereine, die unter den Coronaeinschränkungen zu leiden haben, gibt es Hilfsprogramme. Häufig sind die Rahmenbedingungen aber unklar oder passen nicht auf die vielen verschieden arbeitenden Vereine. „Da muss noch mal mit der Politik gesprochen werden. Ein Großteil der Gelder wird gar nicht abgerufen, weil sich viele Profivereine nicht dafür qualifizieren,“ erklärt Rahim. „Auch wir haben uns für das eine oder andere Programm nicht qualifizieren können.“ Der Geschäftsführer kritisiert die pauschalen Richtlinien für diese Hilfsprogramme: „Man müsste sich jede Sportart genau angucken und analysieren. Es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle im Profisport. Selbst im Basketball gibt es viele verschiedene,“ so Omar Rahim. „Es dann beispielsweise pauschal nur auf die fehlenden Ticketeinnahmen zu reduzieren, wäre falsch und hilft dem Profisport nicht in Gänze.“

Geisterspiel war eine neue Erfahrung

Es fehlen nicht nur die Einnahmen bei den Geisterspielen, auch das Gesellige geht gegen Null. Spiele ohne Zuschauer hatte man in der Vergangenheit, wenn überhaupt, nur in der Vorbereitung bestreiten müssen. „So ein Geisterspiel hat eine absolut ungewohnte Atmosphäre. Dadurch, dass das am Samstag kein Pre-Season-Spiel war, fühlte es sich ohne Fans schon komisch an,“ meint Omar Rahim. Und trotzdem mussten auch weiterhin hohe Hygienestandards eingehalten werden. So mussten die Angestellten die strengen Abstandsregeln einhalten und die Spieler durften trotz fehlender Zuschauer nur mit Maske in die Kabine und aufs Feld gehen.

Eventcharakter hat gefehlt

Das gemütliche Kaltgetränk mit Freunden oder der Pausensnack im Bewirtungsbereich der Halle fehlte diesmal natürlich auch. Für Rahim fehlte schlicht der Eventcharakter: „Es verlief alles strickt nach Plan. Das, was ein Event auch ausmacht – lockere Unterhaltungen oder gemeinsame Analysen – diese ganzen Dinge waren wegen der fehlenden Fans eben nicht mehr gegeben.“ Beim letzten Mal waren zumindest noch 300 Zuschauer in der Halle. Aber auch damals war der Eventcharakter deutlich gemindert. Diesmal fehlte er komplett. Dabei geht es für Fans und Verantwortliche eben nicht immer nur um den reinen sportlichen Erfolg. Ein Spiel bei den EN Baskets Schwelm ist immer auch eine große Zusammenkunft, wo sich Fans, Sponsoren und Freunde treffen und austauschen. „Du willst das Event ja auch zelebrieren. Ob man mal eine gute oder schlechte Phase hat, du willst Basketball vor Zuschauern spielen,“ so Rahim.

Spieler müssen in den Tunnel

An den Hauptakteuren eines Meisterschaftsspiels, den Spielern, geht die allgemeine Situation und ein Spiel ohne Fans nicht spurlos vorbei. Bei der Mannschaftsaufstellung zu Beginn, wo normalerweise hunderte Fans die Namen der Profis rufen, war am vergangenen Samstag Stille. „Ein Geisterspiel hatten wir noch nicht. Da fehlt tatsächlich eine ganze Menge Stimmung. Die Spieler müssen trotzdem einen Weg finden, in den Tunnel zu kommen. Das ist nicht einfach,“ sagt Headcoach Falk Möller. Während des Spiels gegen den SC Rist Wedel war von fehlender Konzentration wenig zu spüren. „Wir haben versucht alles andere auszublenden. Nur das Spiel war wichtig. Das haben die Spieler gut gemacht,“ so Falk Möller.

Über den Stream können Fans das Spiel sehen

Bereits im vergangenen Jahr haben die Baskets einen Online-Stream für ihre Fans zur Verfügung gestellt. Auch in dieser Saison können die Spiele wieder von zuhause verfolgt werden. Gegen eine Gebühr können die Saisonspiele im Vorhinein gebucht werden. „Wir bieten den Stream über unseren Ticketpartner an. Da gab es im letzten Heimspiel technische Schwierigkeiten, die jetzt aber gelöst wurden. Es hat weitestgehend gut funktioniert,“ resümiert Rahim. Obwohl sich einige Fans das Spiel über den Stream angeschaut haben, sind die Einnahmen dadurch nicht besonders erwähnenswert: „Der Stream war gut besucht. Die Einnahmen sind aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es kommen ja durch den Dienstleiter auch weitere Kosten zustande,“ erklärt der Geschäftsführer.

Auch, wenn die Fans in der Halle fehlen und der Mannschaft vor Ort nicht helfen können, so erfährt der Verein viel Zuspruch auf anderen Wegen. „Wir spüren die Unterstützung der Partner und der Fans. Wir spielen nicht nur für uns, sondern auch für sie“, so Rahim.