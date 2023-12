Corona stoppt die HSG: Derby gegen Volmetal fällt aus

Gevelsberg Zuletzt zeigte sich die HSG Gevelsberg/Silschede in blendender Verfassung, die Absage des Duells mit Volmetal kommt daher ungelegen.

Die Partie zwischen den beiden Handball-Verbandsligisten HSG Gevelsberg/Silschede und TuS Volmetal sorgte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder für volle Ränge und spannende Spiele. So sollte es eigentlich auch kommenden Freitag sein, wenn sich die beiden Oberliga-Absteiger in der Gevelsberger Halle West zum Topspiel treffen sollten. Dazu wird es allerdings nicht kommen, da die Volmetaler dem Wunsch der HSG nach einer Verlegung entsprachen. Ein Nachholtermin haben die beiden Vereine bereits vereinbart.

Beim überraschend deutlichen 33:24-Sieg der Gevelsberger am vergangenen Wochenende in Bergkamen kam es vermutlich zu einer erhöhten Zahl an Infektionen mit dem Corona-Virus. „Bei uns sind sechs Spieler betroffen, dazu auch einige aus dem direkten Umfeld des Teams“, so der ebenfalls positiv getestete HSG-Trainer Sascha Šimec. Auch eine Großzahl der in Bergkamen anwesenden Zuschauer aus Gevelsberg soll sich laut Šimec infiziert haben.

Šimec lobt das Volmetaler Entgegenkommen

Unter diesen Voraussetzungen will man bei der HSG nicht nur sportlich auf Nummer sicher gehen, auch der Schutz der vermutlich großen Kulisse beim Duell mit Volmetal sei ein Grund für die Absage gewesen. „Wir sind den Verantwortlichen aus Volmetal sehr dankbar, dass sie unserem Wunsch ohne Überlegung zugestimmt haben“, freut sich Šimec über die unkomplizierte Kommunikation und der daraus resultierenden Verlegung des Spiels. „So geht Fair-Play.“

Wir wollen den Wettbewerb durch so etwas nicht verzerren. Philipp Brüggemann, Sportlicher Leiter beim Handball-Verbandsligisten TuS Volmetal

Auf Volmetaler Seite sind bisher keine Infektionen bekannt, allerdings liegen beim aktuellen Tabellenfünften ebenfalls zwei Spieler flach. „Wir hätten aber gespielt. Als die Anfrage aus Gevelsberg kam, haben wir aber nicht lange überlegt. Wir wollen den Wettbewerb durch so etwas nicht verzerren“, sagt der Sportliche Leiter Philipp Brüggemann. Nachgeholt werden soll die Partie am Dienstag, den 9. Januar – vorausgesetzt, dass beide Teams dann eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufbieten können.

Gevelsberger Gastspiel in Villigst-Ergste fraglich

Ob die HSG Gevelsberg/Silschede in diesem Jahr überhaupt noch ein Spiel absolvieren wird, ließ Sascha Šimec offen. „Ich kann mir das angesichts unserer Situation nicht vorstellen“, sagt der HSG-Trainer mit Blick auf die für den 16. Dezember angesetzten Partie beim HVE Villigst-Ergste. Erste Gespräche dazu will Šimec noch in dieser Woche mit HVE-Trainer Tobias Genau führen.

Für die HSG kommt die aktuelle Corona-Welle zur Unzeit, da sich das Team zuletzt in starker Verfassung zeigte und inzwischen alleiniger Tabellenführer in der Verbandsliga ist.

