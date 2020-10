Das Unternehmern Verteidigung des Fußball-Kreispokals ist vorläufig ausgesetzt. Auch dieser Wettbewerb muss pausieren, muss sich dem November-Lockdown beugen. Dabei hat der Titelverteidiger Oberligist TuS Ennepetal noch gar nicht ins Geschehen eingegriffen. Für die Klutertstädter geht es nicht nur darum, den Pott aus der vergangenen Saison zu verteidigen. Es wäre auch der fünfte Kreispokalsieg in Folge.

Eine Partie steht noch aus, ansonsten ist die zweite Runde im Kampf um den Fußball-Kreispokal Geschichte. Dabei sorgte das letzte Spiel vor dem Lock-Down für eine Überraschung. Denn der C-Ligist SG Hohenlimburg-Holthausen hat den zwei Klassen höher spielenden TuS Esborn mit 2:1 (2:1) besiegt. Resul Yilmaz (7.) und Justin Doleschal (15.) brachten die Gastgeber in Führung, für Esborn traf Rocco Tursi (40.). Das für Donnerstagabend angesetzte Spiel zwischen SC Wengern und dem Hasper SV wurde abgesetzt.

Termin für dritte Runde unklar

Ab der kommenden Runde, die eigentlich für die zweite November-Woche geplant war, greifen auch die Mannschaften ab Bezirksliga aufwärts – wie die Oberligisten Ennepetal und Sprockhövel, Landesligist Obersprockhövel oder die Bezirksligisten Gevelsberg, Schwelm und Voerde – ein. Somit haben die Kreisligisten attraktive Gegner – zumindest einige. Wann allerdings genau gespielt werden kann, ist völlig unklar. „Das weiß keiner, wir müssen die Entwicklung abwarten und uns dann danach richten, was die Politik und was der Verband entscheidet“, sagt Kreispokal-Spielleiter Dietmar Achtert.

Der vierte Streich, der Kreispokalsieg 2020: der TuS Ennepetal nach dem 4:3 gegen SC Obersprockhövel. Foto: Uli Mittag

Dabei wird es nicht unbedingt zu einem Automatismus kommen, dass Anfang Dezember die dritte Runde um den Kreispokal ausgetragen wird – falls der Lock-Down für den heimischen Sport auch tatsächlich Ende November aufgehoben werden sollte. „Wir haben drei Spieltag mindestens, die in unseren Ligen im Kreis ausfallen“, erläutert Achtert. „Da müssen die Nachholspiele terminiert werden, die an Wochentagen stattfinden werden.“ Und dann müssen Dietmar Achtert sowie die Staffelleiter der heimischen Kreisligen einen Plan austüfteln, in dem es keine Kollisionen der Vereine mit Meisterschaft und Pokal geben wird.

Na ja, und schließlich ist die zweite Kreispokal-Runde noch nicht beendet. Die beiden A-Ligisten SC Wengern und Hasper SV müssen die Partie noch austragen – müssen ihre Begegnung nachholen. Der Sieger dieser Partie wird den Oberligisten TuS Ennepetal empfangen.

Altenvoerde erwartet Sprockhövel

So wird B-Ligist RSV Altenvoerde für den aufopferungsvollen Kampf mit anschließendem Strafstoß-Schießen (9:8 gegen SV Boele-Kabel) mit einem Oberligisten belohnt. Im Dorma-Sportpark wird die TSG Sprockhövel gastieren. Überdies verspricht die Partie des A-Ligisten RW Rüggeberg und des Bezirksligisten VfB Schwelm einige Brisanz – zumal es noch nicht so lange her ist, dass sich die Wege beider im Liga-Betrieb gekreuzt haben. Ähnliches dürfte für die Paarung vom TuS Haßlinghausen gegen den FC BW Voerde gelten.

Zum Abschied nach vier Jahren von Trainer Imre Renji (2.v.l.) der Kreispokal-Sieg 2017 – nach dem 4:0 gegen die SpVg SW Breckerfeld. Foto: Hermann Jamnig / Archiv

Kampflos eine Runde weiter ist bereits A-Ligist FC Gevelsberg-Vogelsang. Laut Tableau sollte es gegen den Bezirksligisten Türkiyemspor Hagen gehen. Doch die Mannschaft aus der Volmestadt hat bereits vor dem Saisonstart zurück gezogen, so dass die Schützlinge von Trainer Dirk Henning die dritte Runde bereits überstanden haben.

Oberligisten zählen zu den Favoriten

Keine Frage ist, dass die beiden Oberligisten aus Ennepetal und Sprockhövel zu den Favoriten des Wettbewerbes zählen. Nicht zu verachten der Landesligist SC Obersprockhövel, die allesamt das Kreispokal-Geschehen in der vergangenen Jahren dominierten. Allein die Mannen um TuS-Trainer Alexander Thamm konnten in den vergangene vier Spielzeiten den Pokalsieger stellten, vor fünfen Jahren waren die Klutertstädter im Finale dem SV Hohenlimburg mit 0:1 unterlegen.

In den vergangenen beiden Spielzeiten bedeutete für die TSG Sprockhövel das Halbfinale jeweils die Endstation – im vergangenen Jahr mit dem 6:7 nach einem Strafstoß-Schießen gegen den SC Obersprockhövel sowie in der Spielzeit davor mit dem 1:2 gegen den SV Hohenlimburg. Erfolgreicher die Bilanz des Landesligisten aus Obersprockhövel der vergangenen beiden Jahren – mit der 3:4-Final-Niederlage gegen Ennepetal sowie in der Spielzeit 2018/2019 mit 1:3 im Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger Ennepetal.

Den Kreispokal verteidigt der TuS Ennepetal im Jahr 2018 mit dem 3:1 nach Verlängerung gegen den SSV Hagen. Foto: Heinz-G. Lützenberger

Der Überblick

Kreispokal; 2. Runde

Volmarstein – FSV Gevelsberg 1:3

Fichte Hagen – SF Haspe 7:0

FC Silschede – SG Vorhalle 1:2

Westf. Hagen – TuS Haßlinghausen 0:6

United Hagen – Ararat Gevelsberg 4:3

Fortuna Hagen – BW Haspe 1:8

Croatia Hagen – SG Boelerheide 2:5

Linderhausen – Al Seddiq Hagen 0:4

SC Zurstraße – FC Bosna Hagen n.E 5:6

Breckerfeld – Hiddinghausen 7:4

SV Büttenberg – Concordia Hagen 0:5

TSV Dahl – BW Vorhalle 1:0

VfL Gennebreck – RW Rüggeberg 1:3

RSV Altenvoerde – SV Boele-Kabel n.E. 9:8

TSG Herdecke – FC Polonia Hagen 4:1

Holth.-Hohenl. – TuS Esborn 2:1

SC Wengern – Hasper SV abgesagt

Kreispokal, 3. Runde

Wengern/Haspe – TuS Ennepetal

RSV Altenvoerde – TSG Sprockhövel

Holthausen-Hoh. – FSV Gevelsberg

RW Rüggeberg – VfB Schwelm

TSG Herdecke – Hagen 11

TSV Dahl – FC Herdecke-Ende

Al Seddiq Hagen – FC Wetter

SG BW Haspe – SC Obersprockhövel

SpVg Breckerfeld – Berchum-Garenfeld

SG Vorhalle 09 – Hellas-Makedonikos