Die Kreisliga-Handballer des CVJM Gevelsberg stehen nach fünf Spieltagen ganz oben in der Tabelle.

Handball Kreisliga CVJM Gevelsberg steht ganz oben und will nicht aufsteigen

Schwelm. Nach fünf Spieltagen steht der CVJM in der Handball-Kreisliga oben. Voerde II und Gevelsberg III liefern sich ein dramatisches Duell.

In der Handball-Kreisliga kristallisiert sich nach fünf Spieltagen die Spitzengruppe immer deutlicher heraus. Mittendrin ist dabei der CVJM Gevelsberg, der mit fünf Siegen punktgleich mit der HSG Herdecke/Ende II ganz oben steht. Das Derby zwischen der HSG Gevelsberg/Silschede III und der TG Voerde endet unentschieden – und hinterlässt niemanden zufrieden.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Auch im fünften Spiel der Saison hielt sich das erfahrene Team vom CVJM Gevelsberg schadlos. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Leciejewska meisterte die schwierige Auswärtsaufgabe bei der HSG ECD Hagen souverän und setzte sich mit 34:28 durch. „Das war eine tolle Leistung des gesamten Teams. Wir haben von Anfang an gebrannt“, sagt Leciejewska. Aufsteigen wollen er und sein Team aber nicht. „Wir haben die Erfahrung in der Bezirksliga gemacht, da gehören wir nicht hin“, so der Trainer des ungeschlagenen Tabellenzweiten.

Derby Voerde gegen Gevelsberg endet dramatisch

Einen spektakulären Spielverlauf gab es im Derby zwischen der TG Voerde II und der Drittvertretung der HSG Gevelsberg/Silschede. Die Routiniers aus Gevelsberg erspielten sich im ersten Durchgang zeitweise einen Acht-Tore-Vorsprung. „Unsere erste Halbzeit war ein komplettes Desaster“, befand TGV-Trainer Marvin Bieser anschließend. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt, Voerde kam rund drei Minuten vor dem Ende sogar zur 26:25-Führung. Für einen Sieg reichte es am Ende nicht, weil Gevelsbergs Philipp Röse mit der Schlusssirene nach einem Freiwurf zum Ausgleich traf. „Ein Punkt gegen Gevelsberg III kann nicht unser Anspruch sein“, so Bieser. Beim Gegner war man trotz des vergebenen Vorsprungs froh über den glücklichen Punktgewinn. „Mit dem Punkt können wir ganz gut leben“, sagte Trainer Moritz Vogel.

Einen deutlichen Sieg feierte die Reserve der RE Schwelm. Gegen den VfL Eintracht Hagen V ragte vor allem Jan-Maurice Monsees heraus, der beim 32:24-Sieg gleich neun Mal traf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm