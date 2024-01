Dank der WP: Gevelsbergerin trifft eines ihrer Idole

Gevelsberg Als Adriana Rogal gar nicht mehr dran glaubt, gewinnt sie Karten für das Darts-Event in Gevelsberg - und erfüllt sich einen Traum.

Eigentlich hatte sie es schon vergessen, am Ende bekam Adriana Rogal durch Glück doch noch Karten für das große Darts-Event in Gevelsberg. Hin und wieder trifft sie sich mit ihren Freunden zum Dartspielen, auch die Turniere der Stars schaut sie regelmäßig im Fernsehen. „Ich hatte das Event nicht mehr so ganz auf dem Schirm und als ich ein bisschen durch Instagram gescrollt habe, hab ich die Verlosung dieser Zeitung gesehen und einfach mal mitgemacht“, erklärt Rogal. Wenig später war sie auch schon die Gewinnerin und durfte hautnah an den Spielern sein, die sie sonst nur im Fernsehen sieht.

„Es ist etwas ganz anderes, wenn man so nah dran sitzt und die Stars dann an einem vorbeigehen oder sogar abklatschen. Das ist schon sehr cool“, beschreibt Rogal. Auch die Stimmung riss sie total mit. Gerade in ihrem kleinen Heimatort Gevelsberg freue sie es, dass so etwas möglich gemacht werden konnte. Seit fast zehn Jahren interessiert sie sich für Darts, immer wieder wurden ihr von Bekannten Fotos und Videos gezeigt, wie sich der Sport live anfühlt. Nun hat sie es selbst aus erster Hand erfahren.

Für Rogal geht ein Traum in Erfüllung

Vor allem die jüngst beendete WM im Alexandra Palace in London verfolgt Rogal immer gespannt und ist dabei auch am mehrfachen Weltmeister Gary Anderson natürlich nicht vorbeigekommen. Ihr Abend in der Halle West wurde mit einem Highlight gekrönt. Auf der Bühne konnte sie ein Foto mit dem Schotten knipsen. „Es ist schon ein kleiner Traum, der wahr geworden ist“, freut sie sich.

