Darum sind die internen Wege beim TVE Vogelsang sehr kurz

Gevelsberg Den Vorstand bilden vier Personen. Dem erfahrenen Gernot Jost greifen gleich drei junge Leute unter die Arme – die selbst aktiv sind.

Diese Konstellation in einer Vereinsspitze ist recht selten: Beim TVE Vogelsang setzt sich der Vorstand aus einer erfahrenen Person und drei „Jungspunden“ zusammen. Alle bringen Wissen und Qualitäten mit ein, da sie sich dem Verein sehr verbunden fühlen. Der hat damit zugleich einen wichtigen Grundstein für die Zukunft gelegt. Neben dem seit 30 Jahren im Vorstand wirkenden Gernot Jost als momentanen stellvertretenden Vorsitzenden führen der erste Vorsitzende Daniel Wirth, Geschäftsführerin Janine Lollert und Kassierer Michael Reitz den Verein. Alle drei spielen teilweise selbst aktiv Volleyball beim TVE.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Es ist schön, dass die drei so aktiv sind. Gerade für die Vorstandarbeit ist es schwierig, jemanden zu finden“, freut sich Jost. Vor einigen Jahren gesellte sich Michael Reitz als Erster hinzu. Die jungen Volleyballer wurden sehr aktiv angesprochen. In der Halle wurde bekannt gegeben, dass junge Personen benötigt werden. „Wir wollten diejenigen, die auch in einer Form aktiv sind. Ehemalige hätten wir ebenfalls ansprechen können. Aber es ist effektiver, wenn man sich öfter in der Halle sieht“, erklärt der zweite Vorsitzende. Diesen großen Vorteil sehen die vier Vorstände unisono: Es besteht ein direkter Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern. Egal ob im Erwachsenenbereich oder in der Jugend.

Vorstände in den Hauptteams des TVE Vogelsang vertreten

„Aus jedem der drei Hauptteams der Erwachsenen, also der ersten und zweiten Damenmannschaft sowie der ersten Herrenmannschaft, kommt eine Person, die gleichzeitig im Vorstand ist“, freut sich Jost. Er ist Trainer der ersten Damensechs, Janine Lollert spielt in der zweiten Mannschaft. Dazu stehen Daniel Wirth und Michael Reitz im Kader der Herrenmannschaft, sie spielen aber nur im Notfall. Jost hat zudem einen umfassenden Blick auf den Nachwuchs und kann viel Erfahrung weitergeben. „Gernot ist die Seele des Vereins. Er ist in der Jugendarbeit unverzichtbar“, spricht ihm Vorstandskollege Wirth (32) Anerkennung aus. Absprachen auf dem kurzen Weg sind Routine, sollen aber weiter geschehen, damit die anderen informiert sind.

TVE-Geschäftsführerin Janine Lollert schlägt für die zweite Damenmannschaft auf. Foto: Michael Scheuermann

Die Verantwortlichen konferieren einmal im Monat digital. „Wir wollen Themen nicht aufstauen. Wir verstehen uns super und können uns zwischendurch natürlich auch immer anrufen“, erzählt Janine Lollert. Sie gibt offen zu, dass sie anfangs zögerlich war, als sie für die Position im Vorstand gefragt wurde. „Es ist viel Arbeit und ich bin beruflich sehr eingespannt. Also war mein erster Gedanke: Es ist noch eine weitere Aufgabe. Und ich habe im Verein schon viel gemacht, als Mannschaftsverantwortliche viel Organisatorisches geregelt oder zum Beispiel Hallenzeiten beantragt“, verrät die 27-Jährige. Beruflich ist sie Pressereferentin des ADAC Westfalen. Im Verein fehle ihr die Zeit, auch noch die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Da mehr weibliche als männliche Personen im Verein aktiv sind, war es aber ein klarer Wunsch, eine Frau mit im Vorstand zu haben.

Doppelbelastungen kommen immer mal vor

Eine Doppelbelastung spüren alle mal. „Man bekommt auch schnell Gegenwind, falls Leute nicht zufrieden sind, wie etwas im Verein passiert. Ich bin zwar auch Mannschaftsmitglied und vielleicht aus der Sicht des Teams derselben Meinung. Aber ich vertrete eben auch den Vorstand“, betont Lollert. Möglichen Unmut verstehen sie und ihre drei Kollegen. Sie kennen aber die Hintergründe. Und: Man müsse lernen, auch mal nein zu sagen, um sich nicht zu viel aufzubürden. Das fällt Michael Reitz teilweise schwer. Er bezeichnet sich als Urgestein des Vereins und wurde mit Anfang 20 in das Herrenteam mit vielen Älteren gut integriert. Er verspüre, seinem Verein etwas zurückgeben zu wollen. Auch, damit der TVE Fortbestand hat. „Ich mache ungern etwas halbherzig. Deswegen macht man sich selbst Druck, weil man es vernünftig machen möchte. Als Kassierer arbeite ich zyklisch, was Freiräume ermöglicht“, sagt der 34-Jährige. Auch er gesteht: „Es gibt teilweise Phasen, in denen man denkt: Schmeiß alles hin. Gerade dann, wenn irgendetwas nicht läuft und man frustriert ist.“

Man bekommt auch schnell Gegenwind, falls Leute nicht zufrieden sind, wie etwas im Verein passiert. Janine Lollert, Vorstandsmitglied beim TVE Vogelsang

Unterstützung weiterer Teams und im Hobbyteam Gernot Jost unterstützt noch das Trainerteam der männlichen U18 und U16, die von seiner Tochter Luisa sowie Luca Petersen trainiert werden – also noch eine günstige Verbindung. Luisa Jost ist zudem Kapitänin der ersten Damenmannschaft und der U20. Luca Petersen spielt im Herrenteam. Sportlich aktiv sind die drei Jüngeren aus dem Vorstand übrigens im Mixed-Team: Daniel Wirth, Michael Reitz und Janine Lollert messen sich ab und an in der Stadtliga.

Wenn zum Beispiel eine Veranstaltung organisiert werden soll, können insgesamt schneller notwendige Hebel in Form von Personalstärke in Bewegung gesetzt werden. Das war im vergangenen Jahr bei der Ausrichtung der Westdeutschen Meisterschaft der weiblichen U20 von Vorteil. „Die Bereitschaft, den Vorstand zu unterstützen, ist viel höher, weil persönliche Verbindungen bestehen“, beschreibt es Jost, der die U20 des TVE selbst coacht. Dadurch, dass die Personen in der Vereinsspitze mehrere Funktionen haben, summiert sich natürlich parallel der Aufwand des Einzelnen trotzdem. Selbst bei schnellen Absprachen und passenden Kombinationen. „Es ist schon eine Doppelbelastung, arbeitstechnisch gesehen“, gesteht Jost.

Gerade die Kombination Vorstand/Trainer ist zeitintensiv. „Wenn sich jemand Neues total begeistert anbietet, schauen wir, ob es passt, wer von uns eventuell nur noch als Trainer fungiert“, merkt Jost dazu an. Das Quartett soll aber erst einmal weiter Bestand haben, Kapazitäten fehlen derzeit nicht und wenn es passt, kann einer von den anderen entlastet werden. Auch durch weitere Helfer: In einem erweiterten Vorstandteam, in das jeder eintreten darf, gibt es in Form von Eltern weitere Kräfte – und auch mal neue Ideen, wenn etwas möglicherweise zu eingefahren ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm