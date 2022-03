Darum wäre ein Silscheder Abstieg besonders bitter

Gevelsberg. Die Hinrunde war für die Frauen des FC Silschede eine zum Vergessen. Der Klassenerhalt ist aber noch drin – und ein lohnenswertes Ziel.

Die Hinrunde lief alles andere als berauschend für die Bezirksliga-Frauen des FC SW Silschede. Gerade einmal zehn Punkte sammelte das klassenhöchste Frauenteam im Südkreis in 13 Spielen. Das Resultat war die Platzierung auf einem Abstiegsplatz. Der Start in das neue Jahr gelang dann vollauf: Mit 5:1 setzte sich die Elf von Trainerin Stefanie Muthke gegen Westfalia Hagen durch – und konnte so den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen verringern. Die nächste Chance dafür steht am Wochenende an. Gerade in dieser Saison wäre das Klassenerhalt für den Frauenfußball in Silschede besonders lohnenswert.

Eine große Überraschung ist es für die Silschederinnen nicht, dass es in dieser Saison wieder nur um den Klassenerhalt geht. „Das war schon absehbar“, sagt Teammanagerin Nicole Bick. Bereits in der wegen dem Ausbruch der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit stand Silschede auf einem Abstiegsrang, der Abbruch sorgte letztendlich für den Klassenerhalt. Dementsprechend war den Silschederinnen auch bewusst, dass es in dieser Saison wieder nur darum geht, in der Liga zu bleiben.

Im Winter trainiert Silschede besonders viel

Zu dünn ist die personelle Lage bei den Fußballerinnen aus dem Gevelsberger Norden, nicht immer sind alle Spielerinnen so zuverlässig bei Trainingseinheiten und Spielen, damit sich eine dauerhaft positive Entwicklung auch in den Ergebnissen niederschlagen könnte. Bis zum vergangenen Wochenende, als mit dem Sieg gegen Westfalia Hagen ein wichtiges Zeichen gesetzt werden konnte. „Wir haben in der Winterpause richtig Gas gegeben, natürlich wollen wir die Klasse halten“, sagt Nicole Bick. Da würde ein Sieg bei Eintracht Grumme am Sonntag besonders gut tun, denn die Bochumerinnen stehen lediglich einen Punkt vor Silschede – und haben zudem ein Spiel mehr absolviert.

Vier Teams steigen am Saisonende ab, mit Westfalia Wickede steht bereits ein Absteiger fest. Für Silschede wäre der Klassenerhalt besonders interessant, da nach aller Voraussicht in der kommenden Saison ein großer Name des Weltfußballs ins Silscheder Waldstadion kommen würde: die neugegründete Frauen-Mannschaft von Borussia Dortmund. Diese steht souverän in der Dortmunder Kreisliga-Staffel an der Spitze – und würde im kommenden Spieljahr in die Silscheder Bezirksliga-Gruppe eingeordnet werden. „Da würden sich einige Mädels bei uns besonders freuen“, weiß Bick. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

