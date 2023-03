Darum wechselt in Ennepetal ein ganzes Team den Verein

Ennepetal. Mitten in der Saison kommt es in der Kreisliga zu einer Überraschung: Ein ganzes Team meldet sich vom Spielbetrieb ab und wechselt den Verein.

Der RSV Altenvoerde hat sich personell kräftig verstärkt, von einem Nachbarverein hat sich eine komplette Mannschaft dem Ennepetaler Klub angeschlossen. Die vierte Mannschaft des Hasper SV hat sich vom Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga C bereits abgemeldet und wechselt nun mit sofortiger Wirkung nach Altenvoerde. Bereits in wenigen Wochen soll das neue Reserveteam das erste Mal im Trikot des RSV auflaufen – und dann auch rasch sportliche Erfolge einfahren.

Die Freude bei den Verantwortlichen von Altenvoerde ist nach dem Transfer-Coup nun riesig. „Wir wollten schon länger eine zweite Mannschaft gründen und freuen uns deswegen jetzt, dass die Mannschaft zu uns gestoßen ist“, betont Vedat Yavuz, der Sportliche Leiter des RSV. Kontakt zwischen den nun ehemaligen Haspern und Altenvoerde hätte schon länger bestanden, aber der Wechsel sei trotzdem erst sehr kurzfristig zustande gekommen. „Letzte Woche stand das erste Mal im Raum, dass die Mannschaft zu uns kommen könnte“, erklärt Yavuz.

„Hatten keine Lust mehr“

16 Spieler inklusive Trainerteam sollen sich nun dem RSV Altenvoerde anschließen. Angemeldet sind die Fußballer bei ihrem künftigen Verein zwar noch nicht, das soll aber in den kommenden Tagen passieren. Nur vereinzelt kommen Spieler der vierten Mannschaft des Hasper SV nicht mit zum RSV Altenvoerde.

Dass ein ganzes Team den Hasper SV verlässt, liegt aber nicht etwa an irgendwelchen Streiterein. Sein nun alter Verein könne nichts dafür, betont Giuseppe Cirino, Trainer der wechselnden Mannschaft. Weil es zu viele Mannschaften und Vereine auf der Bezirkssportanlage in Haspe gibt, musste das Team auf Asche trainieren, zudem waren die Anstoßzeiten in der Liga aus dem gleichen Grund häufig spät. „Einige hatten keine Lust mehr deswegen, zwei Leistungsträger hatten und sogar schon verlassen“, sagt Giuseppe Cirino. „Altenvoerde hat uns Perspektiven geboten wie einen Kunstrasen, bessere Anstoßzeiten und eine familiäre Umgebung“, erklärt er.

Oben angreifen

Die neue zweite Mannschaft soll ab der kommenden Saison in der Kreisliga C antreten. „Wir wollen uns dann einen Namen machen und oben angreifen“, kündigt der Übungsleiter Giuseppe Cirino an. Bereits in den kommenden Wochen, das ist der Plan des RSV Altenvoerde, soll die Mannschaft ohne Wertung am Ligabetrieb teilnehmen.

Der Hasper SV zeigt derweil für den Abgang seiner vierten Mannschaft Verständnis: „Wir sind nicht sauer, das war eine menschliche Entscheidung von den Spielern, die wir akzeptieren“, sagt Vorstandsmitglied Joachim Hagemannn.

