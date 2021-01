Das sind unsere zehn sportlichen Schlaglichter

Ennepe-Süd Titelgewinn, Kurioses, Historisches, abgebrochene Spielzeiten, unterbrochene Spielzeiten - das Corona-Sportjahr im südlichen EN-Kreis.

Das Jahr 2020 war trotz Corona ein sportliches zwischen Ennepe und Ruhr. Wenngleich im Mittelpunkt standen: abgebrochene Spielzeiten, unterbrochene Spielzeiten, Trainings- und Spielverbote, die Schließlung der öffentlichen Sportstätten. Das hatte Auswirkungen, es gab aber auch sportliche Alternativen. Außerdem kamen Historisches und Kurioses während der Zwangspausen zum Vorschein. Mit folgenden zehn Schlaglichtern blicken wir zurück.



1) Finanzielle Defizite

Corona und die Folgen für die hiesigen Sportvereine: Stellvertretend für viele Klubs bringt es Christof Stippel, Manager der Handballer der HSG Gevelsberg-Silschede, sehr offen auf den Punkt. Er spricht im Interview von einem Defizit von etwa 25.000 Euro.

2) Erfolgsstory FSV Gevelsberg

In jedem Ende liegt ein neuer Anfang, besagt eine spanische Redewendung die dem Philosophen Miguel de Unamuno zugeschrieben wird. Und das trifft auch auf den Fußball in Gevelsberg zu. In unserer Serie "Wie wir wurden, was wir sind" haben wir auf diese Entwicklung, aber auch auf die des Schwelmer Fußballs geschaut.

3) "Trainer, ich kann nicht, weil . . ."

Es kommt gerade in unteren Ligen vor, dass Spieler oder Spielerinnen das Training, den Treffpunkt oder gar das Meisterschaftsspiel verpassen. Wir haben uns bei den Traininern nach den kuriosen Ausreden umgehört.

4) Hanns Grüner wird 85 Jahre

Runde Geburtstage sind immer wieder ein Anlass, um auf das Wirken der Personen zu blicken. 85 Jahre ist Hanns Grüner geworden, der wie kaum ein anderer das Geschehen im Fußball, Breitensport und beim Sportabzeichen geprägt hat. Noch heute ist seine Meinung gefragt.

5) Mangelnde Distanz der Distanzreiter

Der Schwelmer Sportler des Jahre 2019, Stefan Mönninghoff, ist als Distanzreiter nicht nur große Entfernungen während der Wettkämpfe gewohnt, auch weiß er die Distanz gegenüber der unmittelbaren Konkurrenz zu halten. Doch mangelden Distanz vor und nach den Wettkämpfen bedeutet: Corona sorgt für eine Zwangspause.







6) Happe blickt im März auf das Corona-Geschehen

Andreas Happe ist der Vorsitzende des Schwelmer Stadtsportverbandes und Abteilungsleiter der Schwelmer RE-Basketballer. Im März blickte er auf das mutmaßliche Corona-Geschehen und die möglichen Auswirkungen auf den Sport.

7) Heisler/Mantsch Sportlerinnen des Jahres

Es war eine der letzten offiziellen Veranstaltung. Der EN-Kreis ehrte die Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Die Schwelmer Beachvolleybellerinnen Britt Heisler und Jule Mantsch krönen mit dieser Auszeichnung ein erfolgreiches Sportjahr 2019. Wenige Tage zuvor erhielten beide die Auszeichnung als Schwelms Sportlerinnen des Jahres.

8) Der letzte Titel vor dem Corona-Lockdown

Vor dem Lockdown endete die im März die Volleyball-Saison für die Bezirksliga-Damen von RE Schwelm. Es war eine der letzten Meisterschaften des Corona-Jahres im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis. Sie feiern die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga.

9) Andreas Sander ist der Sportler des Jahrzehnts

Wer sind die besten Sportler des abgelaufenen Jahrzehnts? Die Redaktion hat zehn benannt. An erster Stelle steht Andreas Sander vor dem zweifachen Faustball-Weltmeister Olaf Machelett und Profi-Fußballer Lukas Klostermann, der olympisches Silber gewann.

10) Das sind die Besten des TuS Ennepetal

Mit dem vierten Platz in der Fußball-Westfalenliga schafft der TuS Ennepetal den größten Erfolg der Vereinsgeschichte: Aufstieg in die Oberliga. Eine Umstrukturierung der Ligen nach der Spielzeit 2011/2012 machte dies möglich. Seitdem kickt Ennepetal in der westfälischen Beletage. Und wir haben die Elf des Jahrzehnts um den Trainer des Jahrzehntes, Helge Martin, aufgestellt.

