Das steht bei Voerdes Trainer ganz oben auf dem Wunschzettel

Ennepetal Die Verbandsliga-Handballer der TG Voerde müssen vor den Feiertagen noch zweimal ran. Was sich Kai Henning dabei wünscht, ist klar.

Es könnte wie bei vielen anderen Amateursportlern eine entspannte Zeit werden bis zu den Feiertagen in diesem Monat. Bei den Verbandsliga-Handballern der TG Voerde ist das aber nicht der Fall, denn das Team von Trainer Kai Henning hat noch zwei Spiele bis Heiligabend vor sich und hat dabei die Gelegenheit, sich ins tabellarische Mittelfeld abzusetzen. Den Anfang macht das Duell mit dem SuS Oberaden am Sonntag (17 Uhr) am Reichenbach.

Die Negativserie mit nur einem Sieg aus sechs Spielen konnte die Turngemeinde am vergangenen Wochenende mit dem souveränen 36:29-Erfolg beim Schlusslicht SGSH Dragons II beenden. Gut war dabei allerdings noch längst nicht alles, wie Voerdes Trainer anmerkt. „Wir haben zu viele leichte Fehler gemacht und den Gegner damit im Spiel gehalten“, sagt Kai Henning. Trotzdem gelang ein souveräner Sieg, weil Voerde trotz der vermeidbaren Konzentrationsmängel letztlich klar überlegen war.

Klare Forderung von Henning an sein Voerder Team

Das wird in den kommenden Aufgaben gegen Oberaden am Sonntag und das Spitzenteam vom HC TuRa Bergkamen am Mittwoch allerdings eher nicht der Fall sein. „Da werden diese Fehler mit Sicherheit konsequenter bestraft“, glaubt Henning. Die Ausgangslage für den Tabellenelften ist dabei klar, vier Punkte sollen nach Möglichkeit her. „Das steht bei mir ganz oben auf dem Wunschzettel“, sagt Henning. Wichtig sei dabei, keine „Sicherungshaltung“ bei einem vermeintlich größeren Vorsprung einzunehmen und mit voller Konzentration das eigene Spiel durchbringen. Die Phasen mit geringerer Konzentration müssen deutlich kürzer werden, so die klare Forderung des TG-Trainers.

Da werden diese Fehler mit Sicherheit konsequenter bestraft. Kai Henning, Trainer des Handball-Verbandsligisten TG Voerde

Sollte die maximale Ausbeute von vier Punkten aus den zwei letzten Spielen des Kalenderjahres zustande kommen, würde sich Voerde ins tabellarische Mittelfeld absetzen und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Der Klassenerhalt ist bei der Turngemeinde weiterhin das erklärte Ziel, mit den möglichen zwölf Punkten vor der Winterpause könnte man in Voerde von einer positiven Ausbeute aus den ersten elf Spielen sprechen. Geht die TG allerdings leer aus, gerät das Team von Trainer Kai Henning unnötig in Bedrängnis. In beiden Spielen und vermeintlich auch länger darüber hinaus fehlen wird Torwart Mike Krüner, bei dem sich ein vermuteter Außenbandriss bestätigte.

