Fußball Bezirksliga Das wurmt Voerdes Özüsaglam an Heimspielen am Tanneneck

Ennepetal. Für den Fußball-Bezirksligisten BW Voerde stehen schwierige Wochen in Liga und Pokal an. Dabei werden vor allem die Heimspiele wichtig werden.

Zwei Verfolgerduelle stehen am Sonntag auf dem Spielplan der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 6. Eines davon findet am Tanneneck statt, wenn der FC Blau-Weiß Voerde als Sechstplatzierter den Tabellenvierten VfL Schwerte empfängt. Das andere Duell bestreitet der Drittplatzierte SG Hemer bei den auf Rang zwei liegenden SF Hüingsen. Voerde und Schwerte trennen nur zwei Punkte.

„Uns ist bewusst, dass wir solche Spiele gewinnen oder in ihnen zumindest punkten müssen, wenn wir in der Tabelle mit oben bleiben wollen“, erklärt BW-Trainer Emrah Özüsaglam, den die bisherige Heimbilanz (je zwei Siege und Niederlagen) doch ziemlich wurmt. „Klar ist, dass wir die Heimbilanz aufbessern wollen, auch wenn die Niederlagen doch sehr unglücklich zustande gekommen sind“, sagt der Coach. Und in der Tat haben die Höhendörfler auswärts bisher eine bessere Figur gemacht.

„Wir wollen die Punkte am Sonntag mit aller Macht einfahren“, macht der Voerder Trainer eine klare Ansage. Auf die Frage, ob er die Schwerter Mannschaft kenne, antwortet der Trainer zwar ehrlich mit: Nein. Allerdings hat er sich zur Vorbereitung dafür bereits am Freitag das online stehende Video von der Partie des VfL gegen Letmathe angeschaut, welche mit einem Unentschieden (1:1) endete. Außerdem hat Özüsaglam mit Trainerkollegen gesprochen, die schon gegen Schwerte gespielt haben und kann sich so einen Eindruck über den VfL machen.

Breiteres Aufgebot

Die personelle Lage sieht bei den Voerdern langsam wieder besser aus. Obwohl nach wie vor mit Nico Hryn ein Drittel des erfolgreichen Voerder Angriffstrios angeschlagen fehlt, werden dafür seine Sturmkollegen Marc Kiewitt und Alexander Hillenberg dabei sein. Zusammen kommen die drei bereits auf 13 Treffer. Immerhin sind Flemming Monse und Matz Völlmecke sowie einige andere Urlauber wieder am Start, so dass Özüsaglam weitgehend aus den Vollen schöpfen kann. „Da habe ich die Qual der Wahl“, berichtet der Trainer erfreut über die gute Ausgangslage.

Mit dem Heimspiel gegen die Mannschaft des Ex-Trainers des FC Wetter, Fadil Salkanovic, beginnen für die Voerder interessante, aber auch ziemlich fordernde Wochen. Bereits am Donnerstag steht das Pokalspiel gegen Hagen 11 auf dem Spielplan. Anschließend wird es für beiden Auswärtsspiele nach Hemer und Hüingsen gehen. Da täte ein Sieg zum Auftakt in diese Wochen gegen Schwerte doch sehr gut.

