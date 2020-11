Debakel zwischen Krise und Betriebsunfall

Kein Fußball in Westfalen bis Ende 2020. Das hat der Verband beschlossen. Andererseits reist die deutsche Nationalmannschaft ins Corona-Risikogebiet rund um Sevilla und lässt sich von der spanischen Nationalmannschaft so richtig vermöbeln. Passt das zusammen? Wie ist das Standing der Truppe? Wie heimische Kreisliga-Trainer die Situationen bewerten, wollten wir wissen. Dabei steht bei allen an erster Stelle, dass die Gesundheit vorgeht.

Bundestrainer in der Kritik

Dass es eine Art Entfremdung von der Nationalmannschaft zu den Amateuren gibt, das lebt Christian Parlow, Sportlicher Leiter im TuS Haßlinghausen. „Ich habe seit einem Jahr kein Länderspiel mehr gesehen“, sagt er. „Das interessiert mich einfach nicht mehr.“ Kein Wunder also, dass Parlow („Ich bin ohnehin kein Fan von Jogi Löw.“) zur deutschen Schlappe gegen Spanien keine Meinung hat.

Keine gute Meinung über den Bundestrainer hat auch Uwe Molzahn, Co-Trainer der SpVg Linderhausen. „Er ist der dienstälteste Nationaltrainer, da gibt es Abnutzungen, die jetzt sichtbar werden“, so der Fußball-Routinier. Molzahn hat im Spiel gegen Spanien überdies beobachtet, dass keiner der Spieler Verantwortung auf dem Platz übernommen habe. Das wär am ehesten Manuel Neuer zuzutrauen gewesen. „Aber als Torwart kannst Du nicht ins Mittelfeld oder in den Angriff eingreifen“, sagt der Schwelmer, der es grundsätzlich begrüßt, junge Spieler an die Mannschaft nach und nach heranzuführen. Daher sein Plädoyer, die Routiniers wie Thomas Müller, Mats Hummels oder Jérôme Boateng wieder zu berufen. „Thomas Kroos ist zwar ein guter Fußballer, aber auf dem Platz viel zu leise.“

Reise ins Risikogebiet ist ein schlechtes Zeichen

Es sei kein gutes Zeichen, dass in Westfalen der Fußball bis Ende des Jahres verboten werde, die Nationalmannschaft aber durch Europa reise, sagt Marc Schulte (TuS Ennepetal II). „Erst recht nicht bei so einem Wettbewerb.“ Das sei für ihn ein Grund, warum sich Nationalteam und Basis voneinander entfernten. Der Ennepetaler weist darauf hin, dass vor allem die zunehmende Kommerzialisierung der Nationalmannschaft kritisiert werde. „Aber kommerziell war sie schon 2006 und auch 2014. Und die Bundesliga ist noch deutlich kommerzieller – und trotzdem gibt es hier Jahr für Jahr neue Besucherrekorde, Zuschauerrekorde und Rekorde bei den Merchandising-Erlösen. Das Problem ist vielmehr, dass die Nationalmannschaft in der jüngeren Vergangenheit nicht die großen Erfolge eingefahren hat. Es fehlt also schlichtweg an der Euphorie rund um das Team“.

Abdullah „Apo“ Akbaba, Trainer des FC SW Silschede, hofft, dass das 0:6 der Deutschen ein Ausrutscher gewesen ist. Auch wenn in diesem Länderspiel alle Akteure versagt hätten, so sieht er nicht zwingend eine Krise. „Wir haben so gute Jugend-Internate und sind so gut mit dem Nachwuchs aufgestellt, so dass die deutsche Mannschaft auch stark genug sein wird, um bei der Europameisterschaft etwas zu reißen.“ Akbaba sieht ein Problem in der Zusammensetzung der Mannschaft. Routine und Talent müssen gut gemischt sein. Daher sollten Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng wieder berücksichtigt werden.

Kein Stammspieler, keine Berufung

Er hat das Grauen nur ab dem 0:3 gesehen, vorher musste er arbeiten – und das war schon sehr erschreckend, sagt Patrick Kirschhofer, Trainer des FSV Gevelsberg II. Er findet es schade, dass nicht immer unbedingt die besten Spieler zu den Länderspielen berufen werden. „Gerade Spieler wie Thomas Müller, Mats Hummels oder Jérôme Biteng befinden sich gerade in der Form ihres Lebens und gehören ins Nationalteam. Da gehören Spieler rein, die auch in den Vereinen einen Stammplatz haben“, sagt Kirschhofer und denkt an seine eigene Fußballjugend zurück. „Wenn ich nicht gespielt habe, fand ich keine Berücksichtigung in der Kreisauswahl. So einfach ist das.“ Dass das Interesse an der Nationalmannschaft sinke, habe sich spätesten gezeigt, als „Bares für Rares“ mehr Zuschauer als die Mannschaft hatte. In Nationaltrainer Jogi Löw sieht der Gevelsberger Trainer ein Gefahr für ein gutes Abschneiden der Auswahl bei der Europameisterschaft.

Gesellschaftsspiel statt Fußball

Dirk Henning, Trainer des FC Gevelsberg-Vogelsang, ist derzeit auf einem Lehrgang. Abends widmen sich die Teilnehmer eher Gesellschaftsspielen denn dem Fernsehen. So war es auch, als Spanien gegen Deutschland spielte. Doch das, was er bis zum 0:3 gesehen habe, „war erschreckend“. Allerdings sieht Henning das Desaster von Sevilla eher als einen Betriebsunfall denn als eine Krise. Nur, dass in Corona-Zeiten wie diesen diese Reisen getätigt werden müssen, sieht der Vogelsanger Coach kritisch.