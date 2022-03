Dennis Höller in der Stadt der Superlative

Dubai. Motorsport: Der Kartweltmeister nimmt mit seinem Team am 12-Stunden-Rennen in Dubai teil. Das erlebte er vor Ort.

Für den Breckerfelder Kartfahrer Dennis Höller ging es Ende des vergangenen Monats in die Stadt der Superlative. Die Endurance Championship ist eine jährliche stattfindende Rennserie in Dubai. Mit seinem Team PF Racing fuhr Höller das 700km-Rennen, welches den Auftakt von insgesamt vier Wettbewerben der Serie darstellt.

Diese wird er wahrscheinlich aufgrund des großen Aufwandes nicht komplett absolvieren, aber auch mit einem Rennen sammelt er Punkte für die Qualifikation der kommenden WM in Portugal. Im Dezember nahm Höller bereits an einem 24-Stunden-Rennen in Dubai teil, den 700km-Wettkampf erlebte er zum ersten Mal.

Jedes Intervall á 90 Minuten

Am Freitagmorgen des 25. Februar landete der Flieger um halb sieben im Arabischen Stadtstaat. Der späte Nachmittag füllte sich mit ersten Trainings, bevor am nächsten Morgen auch schon der Renntag seinen Lauf nahm. Das Rennen sollte am Ende über 12 Stunden dauern, welches die drei Fahrer abwechselnd als Team bestritten. „Unser Ziel war, dass wir aufs Podium fahren. Wir sind mit der besten Teamaufstellung angereist, die wir haben können“, erklärt Dennis Höller. Es ging gut los, als man sich im Qualifying Startplatz vier erkämpfte.

Höller begann das Rennen für sein Team in Form eines „Le-Mans-Starts“. Nach einem Flaggensignal laufen die Fahrer von der anderen Seite der Strecke auf die diagonal in einer Reihe aufgestellten Karts an der Startlinie und rasen los. Insgesamt musste das Team 16 Fahrerwechsel durchführen. In jedem Intervall durfte maximal 90 Minuten gefahren werden. Nach Einfahren in die Box drückt der nächste Fahrer einen Buzzer und von fünf bereitstehenden Karts wird diesem eins zugewiesen.

„Das eine Kart ist ein bis zwei Zehntel schneller, das andere ein bis zwei Zehntel langsamer, aber aufgrund dieser Leistungsdichte will man natürlich trotzdem das schnellste haben“, so Höller. Die marginalen Unterschiede können am Ende Welten ausmachen. Nach acht Stunden hatte das Team einen Vorsprung von 40 Sekunden auf Platz zwei.

Dann gab es jedoch ein Missverständnis zwischen den Fahrern. Der sich auf der Strecke befindende fuhr unangekündigt in die Box. Es ist ein maximaler Aufenthalt von 3:30 Minuten erlaubt, der vom Team selbst gestoppt werden muss. Das Problem: kein anderer Fahrer war fertig für einen Wechsel und keiner startete die Stoppuhr.

Dennis Höller sprang schließlich ins Kart, aber der Vorsprung war hinüber und das Team hatte fortan etwas Pech und bekam nur noch langsamere Karts. Eine halbe Stunde vor Schluss, auf Rang zwei stehend, gab es zudem einen Defekt am Fahrzeug, es blieb auf der Strecke liegen und weitere anderthalb Minuten gingen verloren. Am Ende landete Dennis Höller mit seinem Team auf Platz vier von 31.

„So wie es jetzt gelaufen ist, mit all den Problemen, dann ist es am Ende okay und wir sind zufrieden“, beschreibt Höller. Es wäre ärgerlicher gewesen, beispielsweise ohne eigenen Fehler durch einen Defekt kurz vor Schluss die Führung zu verlieren.

Volles Programm

Von mittags bis ein Uhr nachts war der Breckerfelder auf der Rennstrecke. Nach der Siegerehrung ging es um drei ins Bett, bis am Sonntagmittag der Rückflug anstand. Das kompakte Programm war auch für ihn als erfahrenen Kartfahrer anstrengend. Obwohl er nicht viel Zeit zum Abschalten hatte und um die Stadt zu erkunden, war die Reise für ihn aufregend.

„Natürlich ist es immer etwas Besonderes, nach Dubai zu fliegen. Diese Stadt bringt immer einiges mit sich. Ganz viele Superlativen, die man hier so nicht alltäglich sieht“, so Dennis Höller, der sein Zuhause in der dörflichen Kleinstadt Breckerfeld hat. Für ihn ist es ein großes Privileg, durch den Sport, den er liebt, viel von der Welt zu sehen.

