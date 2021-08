Der Überblick Der Fußball an Ennepe, Ruhr und Volme am Wochenende

Ennepe-Süd. So sieht das Fußball-Programm fürs Wochenende 28. und 29. August 2021 aus.

Auf geht’s in einer möglicherweise komplette Saison. Nach einem Abbruch sowie einem Abbruch samt Annullierung geht es am Wochenende für die heimischen Fußballerinnen und Fußballer erstmals seit vergangenem Oktober wieder um zählbare Punkte und Tore.

Der Überblick

Oberliga

TSG Sprockhövel – Preußen Münster II So., 15.00

TuS Ennepetal – Westfalia Rhynern So., 15.15

Landesliga

SV Hüsten – SC Obersprockhövel So., 15.00

Bezirksliga

BW Voerde – TuS Ennepe So., 15.00

VfB Schwelm – SSV Kalthof So., 15.00

TuS Neuenrade – FSV Gevelsberg So., 15.00

Kreisliga A2

TuS Esborn – Fichte Hagen II Sa., 17.00

FC Wetter II – FC Silschede So., 12.30

BW Voerde II – FSV Gevelsberg II So., 12.45

TuS Ennepetal II – TSG Sprockhövel II So., 13.00

SuS Volmarstein – SC Wengern So., 15.00

TSG Herdecke – SC Obersprockhövel II So., 15.00

FC Gevelsberg-Vogelsang – TuS Hasslinghausen So., 15.00

RW Rüggeberg – SV Ararat Gevelsberg So., 15.15

spielfrei: SpVg Linderhausen

Kreisliga B2

Fichte Hagen III – VfL Gennebreck So., 12.45

Berch-Garenfeld IV – Hasslinghausen II So., 13.00

TuS Esborn II – SV Büttenberg So., 13.00

Hagen United – FC Silschede II So., 15.00

SC Obersprockhövel III – Hiddinghauser FV II So., 15.00

RSV Altenvoerde – SpVg Linderhausen II So., 15.00

Fortuna Hagen – FC Herdecke-Ende II So., 15.00

spielfrei: FSV Gevelsberg III

Kreisliga C2

BW Voerde III – SV Ararat Gevelsberg II So., 10.45

FC Gevelsberg-Vogelsang II – FC Iliria Hagen So., 12.30

Fortuna Hagen II – RS Wehringhausen So., 13.00

Westfalia Hagen II – FC Polonia Hagen So., 15.00

TuS Ennepetal III – SG BW Haspe So., 17.15

spielfrei: SG Vatanspor Gevelsberg II, TSG Herdecke II, SC Wengern III

Kreisliga C3

VfB Schwelm II – SpVg Linderhausen III So., 11.00

SuS Volmarstein II – RW Rüggeberg II So., 12.45

SG Vatanspor Gevelsberg – TuS Hasslinghausen III So., 13.00

TSG Herdecke III – VfL Gennebreck II So., 13.00

spielfrei: SC Obersprockhövel IV, TuS Esborn III, SC Zurstraße II, SC Wengern II

Frauen-Bezirksliga

SG Lütgendortmund – FC SW Silschede So., 15.00

Frauen-Kreisliga

Erster Spieltag am 12. September

