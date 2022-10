Der Kreisliga-Haaland: Hellmann ballert Ennepetal zum Sieg

Sprockhövel. Ennepetal II fegt über den nächsten Gegner hinweg, Stürmer Joe Hellmann trifft erneut wie verrückt – und lässt Gennebreck damit alt aussehen.

Den höchsten Sieg des Tages hat die zweite Mannschaft des TuS Ennepetal eingefahren. Dem Aufsteiger VfL Gennebreck ließ der Meisterschaftsaspirant eine Woche nach der ersten Saisonniederlage bei einem 9:0 (2:0)-Kantersieg keine Chance.

Dabei dauerte zunächst einige Zeit, bis die Ennepetaler Offensive in Fahrt kam. Erst nach einer halben Stunden konnten die Klutertstädter das erste Mal einnetzten. Joe Hellmann eröffnete mit einem Treffer nach einem sehenswerten Diagonalball nicht nur den Torreigen seiner Mannschaft, sondern auch seinen eigenen. Denn der Angreifer netzte im Laufe der Partie gleich fünf Mal ein.

Damit schraubt er seine Trefferzahl in dieser Spielzeit weiter nach oben. In nun neun Begegnungen brachte er den Ball schon ganze 25 Mal über die Linie. Damit führt er die Torschützenliste vor Wetters Emanuel Proenca, der acht Mal jubeln durfte, souverän an.

Ennepetal dreht auf

Doch nicht nur er war vor dem gegnerischen Kasten erfolgreich, auch seine Mitspieler präsentierten sich treffsicher. Mittelfeldspieler Kevin Herter schnürte einen Doppelpack, Marvin Döge und Beniamin Calin markierten jeweils einen Treffer. Besonders in der Schlussphase drehte Ennepetal deutlich auf. „Unser Gegner hat die ganze Zeit hoch gepresst und irgendwann ist ihm die Luft ausgegangen“, meint TuS-Co-Trainer Dimitrios Sorovakos. Entsprechend schoss sein Team sechs Treffer in den letzten zehn Minuten. Ein Dämpfer war aber, dass der Ennepetaler Tim Salzmann nach einem Tritt auf sein Handgelenk vom Krankenwagen abgeholt werden musste, doch er selber gab später noch Entwarnung und kann schob bald wieder auf dem Feld stehen.

