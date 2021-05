Der Spaß und die Folgen

Auch wenn Alexandra Popp von der Tribüne aus zuschauen musste und Wolfsburg verloren hat, so hat das Gipfeltreffen der Frauen-Bundesliga Spaß gemacht. VfL Wolfsburg – diesmal ohne Popp, aber mit Lena Oberdorf – gegen den FC Bayern München. Mehr geht im Frauenfußball derzeit nicht. Beide Mannschaften dominieren die Beletage, die Kickerinnen aus der Isar-Metropole derzeit ein wenig mehr.

Mit ihrer Vorstellung sind die Fußballerinnen auf gutem Wege auf mehr Aufmerksamkeit. Das ist durchaus wichtig, um mehr Sponsoren, mehr TV-Präsenz und mehr TV-Gelder generieren, um die Strukturen professioneller gestalten zu können. Wichtig, damit Deutschland als Fußballnation bei den Frauen konkurrenzfähig bleibt – sowohl auf europäischer als auch auf Weltebene. Die Gefahr, dass beispielsweise der englische oder französische Frauenfußball den DFB international abhängen könnte, ist gegeben.

Spiele wie dieses Gipfeltreffen, wie in der Champions League, wie im DFB-Pokal, wenn Wolfsburg am 30. Mai im Finale in Köln auf Eintracht Frankfurt trifft, tragen zur größeren Beliebtheit bei. Stolz macht es hiesige Spielerinnen und Spieler, dass mit Alexandra Popp und Lena Oberdorf zwei Gevelsbergerinnen einen Anteil daran haben, der durchaus als entscheidend bezeichnet werden kann.

Es ist beeindruckend zu verfolgen, wie aus der Heimat sich etwas international Großes entwickeln kann. Weiter so!

