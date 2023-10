Derbys ohne Ende: Das bietet das Sportwochenende in EN

Schwelm. Wer den Amateursport liebt, kommt am Wochenende voll auf seine Kosten – und das von Freitag bis Sonntag. Diese Spiele stehen besonders im Fokus.

Was für ein pickepackevolles Sport-Wochenende in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Im Handball, Basketball und Fußball kommt es zu interessanten Duellen mit jeder Menge Lokalkolorit. Das besondere daran: Wer möchte, kann sich von Freitag bis Sonntag tolle Spiele, große Emotionen und besondere Atmosphäre an verschiedenen Standorten gönnen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Basketball-ProB

Die EN Baskets Schwelm müssen im Traditionsduell die kurze Reise zu den Bayer Giants Leverkusen antreten und treffen dabei auf eine ganze Menge alter Bekannter. Gegen die Rheinländer sind das in der Regel immer besondere Spiele vor einer schönen Kulisse, zudem hat die Ostermann-Arena in Leverkusen ihren ganz eigenen Charme. Sportlich könnte es am Freitagabend (Hochball 19.30 Uhr) ein schwieriges Unterfangen für die EN Baskets werden. Trotzdem ein Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte – so weit ist die Fahrt zu einem Auswärtsspiel ja selten.

Lesen Sie passend dazu: So blickt CJ Oldham auf das Duell mit seinem Ex-Verein

Fußball-Bezirksliga

Wer ist die Nummer zwei in Ennepetal hinter dem Oberliga-Team des TuS Ennepetal? Das entscheidet sich in zwei direkten Duellen zwischen der zweiten Mannschaft des TuS Ennepetal und dem FC BW Voerde. Das erste dieser beiden Stadtderbys steigt am Sonntag um 15 Uhr am Voerder Tanneneck. Mit einem Sieg könnte das TuS-Team um den Ex-Voerder Marius Hornschuh an Blau-Weiß in der Tabelle vorbeiziehen.

Handball-Verbandsliga

Für die HSG Gevelsberg/Silschede sind die Vorzeichen klar vor dem Duell mit dem punktlosen Schlusslicht HSG Hattingen/Sprockhövel. Am Samstag um 19.15 Uhr ist die HSG der klare Favorit in der Halle West und kann sich mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel vor den Duellen mit der direkten Konkurrenz in eine gute Ausgangssituation bringen.

Fußball-Kreisliga A2

Wengern, Sprockhövel II, Linderhausen und Rüggeberg – diese vier Teams bilden in dieser Saison die Spitzengruppe in der A-Liga. Die Letztgenannten treffen am Sonntag um 15 Uhr auf der Rennbahn im direkten Duell aufeinander, die Spielvereinigung ist dabei noch ungeschlagen in dieser Spielzeit. Ob das auch so bleibt und wer den anderen beiden Teams auf den Fersen bleibt, wird das direkte Aufeinandertreffen am Sonntag zeigen.

Fußball-Oberliga

Das Lohrheidestadion im Bochum-Wattenscheid hat schon bessere Zeiten erlebt. Einst spielte die dort beheimatete SG Wattenscheid 09 in der Bundesliga, jetzt steht der Regionalliga-Absteiger auf dem letzten Platz der Fußball-Oberliga. Wenn es nach dem TuS Ennepetal geht, bleibt das auch nach dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) so.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm