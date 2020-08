DFB: Große Ehre für Gevelsbergerin Lena Oberdorf

Gevelsberg Fußballspielerin Lena Oberdorf aus Gevelsberg wird eine große Ehre zuteil. Sie erhält die Fritz-Walter-Medaille in Gold vom DFB.

Seit 2005 zeichnet der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) die besten Nachwuchsspieler und -spielerinnen des Jahres mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold, Silber und Bronze aus. Nachdem Lena Oberdorf aus Gevelsberg im Vorjahr bereits die Silbermedaille erhalten hatte, darf sie sich nun über die Auszeichnung in Gold freuen.

Die Karriere von Lena Oberdorf hatte zuletzt weiter an Fahrt aufgenommen. Nachdem sie 2018 von der TSG Sprockhövel zur SGS Essen gewechselt war, folgte in diesem Sommer der Transfer zum amtierenden Meister VfL Wolfsburg. Mit den Wölfinnen, bei denen auch Alexandra Popp spielt, wird Oberdorf am Freitag um 18 Uhr in der Champions League antreten. Gegner ist Glasgow City.

Voss-Tecklenburg lobt Oberdorf

Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft lobte Oberdorf anlässlich der Auszeichnung überschwänglich: "Ich gratuliere Lena Oberdorf und allen Beteiligten, die sie auf ihrem bisherigen Weg begleitet haben, ganz herzlich. Sie ist ein herausragendes Talent, das mit 17 Jahren schon eine Frauen-WM gespielt hat."

Voss-Tecklenburg hob auch die Stärken Oberdorfs hervor: "Lena hat eine tolle Spielübersicht, ist auf mehreren Positionen einsetzbar und bringt neben ihrer guten Physis auch eine starke Mentalität sowie viel Mut mit. Darüber hinaus fällt mir an ihr sehr positiv auf, wie lern- und wissbegierig sie ist. Manchmal vergisst man fast, dass sie erst 18 Jahre jung ist. Wenn sie ihren Weg konsequent weitergeht, dann kann sie eine wichtige Leistungsträgerin im Frauen-Nationalteam der Zukunft werden."

Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, erklärte zur grundsätzlichen Bedeutung der Auszeichnung: "Wir zeichnen Talente aus, die mit ihrer Leistung auf Auswahlebene und im Verein ganz besonders vorangegangen sind und deren Zukunftsprognose wir außerordentlich positiv bewerten. Vor allem legen wir großen Wert auf Charakter und Persönlichkeit der Gewinner*innen: Ihr großer Ehrgeiz und Teamgeist sowie ihr Auftreten auf und neben dem Platz passen zu den Werten Fritz Walters."