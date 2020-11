Die Corona-Zwangspause findet große Zustimmung

Die Entscheidung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, FLVW, von Dienstagabend, den Spielbetrieb zumindest bis zum Ende des Jahres 2020 einzustellen, trifft auf große Zustimmung. Dazu haben wir uns bei einigen Kreisligisten umgehört.

Was ist falsch, was richtig?

„Der Fußball ist zweitrangig, die Gesundheit geht vor“, sagt Patrick Kirschhofer, Trainer des FSV Gevelsberg II, der damit ganz klar die Verlängerung der Zwangspause durch den Verband gutheißt. Auch, dass im Stefansbachtal die FSV-Spieler sich an alle Hygieneregeln gehalten haben, sich maximal drei Spieler in der Kabine beziehungsweise unter den Duschen aufgehalten haben, sieht „Kirsche“, wie der Trainer auch gerufen wird, nicht als Gegenargument für die Entscheidung. „Keiner weiß wirklich, was in diesen Zeiten falsch und was richtig ist“, sagt er und verweist auf Österreich. Das Land habe zunächst „eine harte Schiene gefahren und dennoch ist eine hohe Infektionszahl gekommen, so dass ein zweiter Lockdown offensichtlich nötig war“. Gleichwohl vermisse er die Zusammenkünfte mit den Jungs auch abseits von Spiel und Training.

Klar, die erweiterte Zwangspause bis zum Ende des Jahres, die der FLVW beschlossen habe, findet die volle Zustimmung von Abdullah Akbaba (FC SW Silschede). „Ich denke, dass wir ab Februar oder ab März wieder spielen können und dann die Hinrunde als Meisterschaft gewertet wird“. Erwartbar war die Verbands-Entscheidung auch für Dirk Henning (FC Gevelsberg-Vogelsang). „Für uns gilt es jetzt, die Spieler bei Laune zu halten. Wir appellieren, sich selbst fit zu halten“.

Froh über Plan A und über Plan B

„Ich bin froh, dass der Verband immerhin einen Plan A und einen Plan B hat“, so Christian Parlow (TuS Haßlinghausen) zur Absage bis Ende 2020. Dass abgesagt wurde, habe er nicht anders erwartet. Wichtig sei, dass die Mannschaften zwei Wochen Vorlauf als Vorbereitung bis zu einem Re-Start hätten. Parlow hält es für realistisch, dass mit einem Start im Januar – anstatt wie im Rahmenterminplan ab dem Valentinstag, 14. Februar 2021 -- die Saison komplett gespielt werden könne. Vorausgesetzt die Corona-Situation ließe dies zu. Fünf Spiele aus November und Dezember könne man dann nachholen, „und die weiteren beiden kriegen wir auch noch unter“, sagt er.

In der Corona-Saison sieht Uwe Molzahn (SpVg Linderhausen) „eine gewissen Ungerechtigkeit“, würde nur die Hinrunde gespielt. „Mit den Rückspielen kann man schon Einiges wieder gerade rücken, was im Hinspiel nicht so gut funktioniert haben sollte“, sagt der Schwelmer. Aber was sei in diesen Zeiten schon gerecht? „Ich hoffe, dass es überhaupt im neuen Jahr irgendwie weiter gehen kann“, so Molzahn.

Nicht überraschend, erwartbar. So sieht Marc Schulte (Co-Trainer und Sprecher TuS Ennepetal II) die Entscheidung des Verbandes, den Spielbetrieb bis zum Ende des Jahres einzustellen. Schulte: „Das ist einfach nur konsequent.“ Der Ennepetaler geht davon aus, dass zwischen März und Juni die Hinrunde gespielt werden könne. „Das ist nicht perfekt, halte ich aber für die einzige realistische Lösung“