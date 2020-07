Die EN Baskets Schwelm treffen auf Bachelor Andrej Mangold

Schwelm Andrej Mangold war 2019 "Der Bachelor" auf RTL. Mit den Rheinstars Köln wird er in der neuen Saison Gegner der EN Baskets Schwelm sein.

Die EN Baskets Schwelm treffen in der kommenden Saison in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga ProB auf einen prominenten Gegner. Andrej Mangold, der Pointguard des Aufsteigers RheinStars Köln, war im Jahr 2019 als Protagonist in der RTL-Sendung „Der Bachelor“ zu sehen.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

Es war bis zuletzt offen, ob Mangold seinem Verein weiter zur Verfügung stehen würde, da er nach wie vor berufliche Verpflichtungen im Medienbereich besitzt. Zusammen mit seiner Partnerin Jennifer Lange, der er als „Bachelor“ die finale Rose überreichte, ist er Teil der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Diese wurde im Juni aufgezeichnet und wird voraussichtlich im September ebenfalls auf RTL ausgestrahlt.

„Die Situation mit Andrej wird auch in dieser Saison eine besondere bleiben“, erklärt Kölns Headcoach Johannes Strasser in einer Pressemitteilung. „Wir lassen ihm die Flexibilität, die er braucht, um seiner Arbeit nachzugehen. Da ich Andrej nun auch schon aus meiner aktiven Zeit länger kenne, weiß ich wie wichtig er für uns sein wird in den Zeiträumen, in denen er bei uns sein kann.“

Mangold will "den maximalen Erfolg"

Der ehemalige National- und Bundesligaspieler Mangold konnte in der vergangenen Saison nur sieben Meisterschafts- und drei Pokalspiele bestreiten. Dabei überzeugte der 33-Jährige aber mit guten Leistungen und blieb ungeschlagen. „Ich werde wie im letzten Jahr versuchen, in den entscheidenden Momenten zur Verfügung zu stehen, um den maximalen Erfolg rauszuholen. Ein Traum wäre es, wenn die Bilanz ohne Niederlage bei meiner Anwesenheit bestehen bleibt“, sagt Mangold.

Wann das direkte Duell mit den EN Baskets steigen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Der Spielplan für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga wurde bisher nicht veröffentlich. Klar ist lediglich, dass die Spielzeit am 16. Oktober beginnen soll.