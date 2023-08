Kreisliga A2: Das sind die besten Stürmer der neuen Saison

Schwelm. Sonntag startet die neue Kreisliga-Saison. Vor allem vor zwei Stürmern nimmt sich die ganze Liga in Acht. Das sind die besten Knipser.

Mit Joe Hellmann hat der beste Torjäger der Vorsaison die Kreisliga A2 verlassen – wer wird in der Spielzeit 2023/24 der Nachfolger des Angreifers vom Aufsteiger TuS Ennepetal II?

In der Favoritenrolle auf den erfolgreichsten Schützen in dieser Serie sind zwei Spieler: Simon Bukowski (TSG Sprockhövel II) und Bindar Aslan (SC Wengern). Das ergab eine Umfrage unter den Trainern und Spielern der Kreisliga A2. Mit riesigem Abstand wurden die beiden Angreifer am häufigsten genannt. Aslan wurde vergangene Saison hinter Hellmann mit 25 Treffern Zweiter im Ranking der besten Torjäger. Bukowski schoss 18 Treffer, fehlte allerdings lange aufgrund eines Handgelenksbruch. „Ich bin wieder fit und nehme mir 20 Treffer diese Saison vor. Torschützenkönig zu werden wäre schon super, aber die Meisterschaft zu gewinnen, wäre mir wichtiger“, sagt Bukowski.

Hinter den beiden liegt bei der Umfrage ein Trio aus Phil Blumenroth (Rüggeberg), Ismail Ayar (Wengern) und Armin Asanoski (Sprockhövel) gleichauf auf dem dritten Rang. Von jedem Verein durfte je ein Trainer und ein Spieler seine Stimme abgeben und seine drei Favoriten nennen. Für den Erstgenannten gab es drei Punkte, für den Zweiten zwei und für den Dritten einen. Alle Punkte wurden zusammengerechnet und es ergab sich eine Rangliste. Bukowski erhielt so 28 Punkte, Aslan 27. Blumenroth, Ayar und Asanoski bekamen jeweils neun Punkte, Benito Winter von der TSG Herdecke sechs.

