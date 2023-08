Die perfekte Kniebeuge: So geht’s!

Gevelsberg. Wir machen im Alltag öfter Kniebeugen, als es uns bewusst ist. Sie aber gezielt zu trainieren, bringt viele Vorteile. So funktioniert sie richtig

Kniebeugen klingen erstmal nach Sport. Aber wir machen sie auch oft im Alltag und zwar immer dann, wenn wir uns hinsetzen. Da ist es ganz egal, ob es nur auf einen Stuhl ist, oder auf den Boden. Eine korrekt ausgeführte Kniebeuge ist nicht nur für Sportler und Fitnessenthusiasten von Vorteil, sondern für jeden, der seine körperliche Fitness verbessern möchte.

Sie stärkt nicht nur die Beinmuskulatur, sondern auch den Rumpf und fördert die Beweglichkeit in den Hüften. Wichtig dabei ist, dass man in etwa in einem schulterbreiten Stand startet, die Knie in die gleiche Richtung zeigen, wie die Zehenspitzen und man sich dann nach hinten unten setzt. Während der ganzen Bewegung bleibt der Rücken die ganze Zeit gerade und die Schulterblätter leicht ziehen sich zusammen. Dadurch ist die Kniebeuge aber nicht nur eine Übung für die Beine - sie beansprucht auch den Rumpf mit Bauch- und Rückenmuskulatur.

Eine starke Rumpfmuskulatur hilft dabei, die richtige Körperhaltung während der Kniebeuge beizubehalten und das Verletzungsrisiko zu minimieren. Denn gerade wenn es um die Wirbelsäule und die Bandscheiben geht, ist es wichtig, dass man im Körper genügend (Rumpf-)Spannung aufbauen kann, um den zum Beispiel durch Gewichte im Training oder im Alltag einem Wasserkasten entgegenzuwirken. Dafür kann man etliche Übungen für den Rumpf gut in das eigene Training integrieren, um die Muskulatur zu stärken. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die Rumpfmuskulatur verschiedene Funktionen erfüllen kann und muss.

Das bedeutet, dass ein vollständiges Rumpftraining die Komponenten Flexion (Beugung), Extension (Streckung), Rotation und isometrische Arbeit, sowie die jeweilige Anstrengung gegen diese Bewegungen, abdecken sollte. Wer im Training ganz neu in der Welt der Kniebeugen ist, startet am besten mit dem eigenen Körpergewicht. Sobald man die Technik beherrscht, kann man allmählich Gewichte hinzufügen. Einfach mit leichten Hanteln oder einer Langhantelstange starten und das Gewicht allmählich steigern, wenn man sich sicher fühlt und die Technik korrekt ausführt.

Was das Thema Knie über die Zehen rausschieben angeht, kann man allgemein sagen: solange es keine gesundheitlichen Einschränkungen gib, können und sollten die Knie gerne mit nach vorne geschoben werden. Außerdem sollte man versuchen, sich im Training immer so tief zu setzen, wie es geht. So verbessert man nicht nur die Mobilität, sondern auch die Stabilität im Unterkörper. Verbesserungen kommen dabei nicht über Nacht. Das braucht etwas Zeit. Aber die Kniebeuge ist eine Übung, die einen langfristig begleiten wird. Es lohnt sich, Zeit und Mühe zu investieren, um sie korrekt auszuführen und zu verbessern. Viel Spaß dabei.

Jan Danowski ist Fitnesstrainer und leitet das „CrossFit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Alle Beiträge aus der Kolumne gibt es gesammelt unter www.wp.de/fitnessprofi.

