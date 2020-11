Die Renntage am Brunnen sind gezählt

Schwelm. Erstes Rennen in 1907, Anlage wird in 1909 fertig, das Ende in 1911. So sieht die kurze „Pferde“-Geschichte am Brunnen aus.

Wie es mit dem Pferderennsport zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Schwelm los gegangen ist, haben wir in der ersten Folge unserer Serie berichtet. Der erste Renntag am 1. Juni 1907 ist allerdings auch in den Archiven des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen in Köln – es firmiert heute unter „German Racing“ - nicht dokumentiert. Immerhin muss die Veranstaltung so erfolgreich gewesen sein, dass der „Bergisch-Märkische Reiterverein“ fortan zwei Renntage jährlich ausrichtete. Mit dem 1911 begonnenen Bau der Eisenbahnstrecke Schwelm – Gevelsberg – Witten („Elbschetalbahn“) endete die kurze Rennbahn-Geschichte am Brunnen.

Etwa 20.000 Goldmark kostet Tribüne

Auch wenn zunächst improvisiert werden musste. Denn die erste Tribüne ließ noch zwei Jahre auf sich warten. Erst einmal mussten die für deren Bau erforderlichen 20.000 Goldmark beschafft werden. Der größte Teil der beim Verein eingegangenen Spenden für den Tribünenbau stammte den Berichten zufolge von Albano Müller senior und Alex Hesterberg. Beim Renntag am 20. Juni 1909 war es dann endlich soweit: Die feierliche Eröffnung fand mit fünf Rennen statt, bei denen Otto Falkenroth als Zielrichter fungierte. Er sah bei drei Rennen Paul Peddinghaus auf Pferden des Grundstückspächters August Pilckmann als ersten die Ziellinie queren.

Eine Wandmalerei am Giebel des Hauses Brunnenstraße 9 erinnert an den Standort der ersten Pferderennbahn in Schwelm vor über einem Jahrhundert. Foto: Heinz-G. Lützenberger / WP

Die Annalen der Schwelmer Rennen sind lückenhaft. Vorhanden sind beispielsweise Berichte vom Renntag am 16. Mai 1908 als neben dem Eröffnungs-Flachrennen mit sieben Startern über 1.600 Meter ein Bergisches Jagd-Rennen (vier Starter) über 3.200 Meter, ein Frühjahrs-Flachrennen mit fünf Teilnehmern über 2.400 Meter und ein Märkisches Hürden-Rennen, in das sieben Pferde gingen, über 2.400 Meter auf dem Programm standen. 15 bis 20 Mark betrugen seinerzeit die Prämien für die siegreichen Reiter.

In den Jahren 1910 und 1911 gab es weitere glänzende Rennen am Brunnen. Nun beteiligten sich daran zunehmend auch Offiziere. Einer von ihnen war Rittmeister Erik Graf Holck (1886 – 1916), der zur damaligen Elite der Rennreiter zählte und der ein in ganz Deutschland bekannter Reitsportler war. Der junge in Mexiko geborene Mann war nicht nur auf dem Rücken der Pferde ein Ass, er war auch erfolgreicher Jagdflieger in der Staffel, in der auch Manfred von Richthofen diente.

„Elbschetalbahn“ durchschneidet Rennbahngelände

Doch von Holcks Auftritte in Schwelm blieben rar. Zwar fiel er als Weltkriegsteilnehmer erst 1916 in Verdun, doch schon vier Jahre zuvor war die kurze Geschichte der ersten Schwelmer Rennbahn zu Ende. Ironie der Geschichte: Es waren die modernen „Dampfrösser“, die ihren lebenden Namensgebern den Garaus machten. Mit dem 1911 begonnenen Bau der Eisenbahnstrecke Schwelm – Gevelsberg – Witten („Elbschetalbahn“) wurde das Rennbahngelände am Brunnen durchschnitten, für den Pferderennsport war es dadurch nicht mehr nutzbar. Die Turffreunde mussten sich ein neues Areal suchen.

Wo sie das gefunden haben, berichten wir im nächsten Teil unserer Serie.