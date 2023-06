Die Rückkehr des Bülle-Cups: Alle wollen den riesigen Pokal

Um diese Pokale geht es am Wochenende in Voerde: Der riesige Siegerpokal steht dabei eindeutig im Mittelpunkt.

Voerde. Acht Teams, drei Tage und ein Pokal, der fast so groß ist wie die Spieler selbst: Der Bülle-Cup von BW Voerde kehrt nach Corona-Pause zurück.

Die Saison ist eigentlich schon vorüber, doch an diesem Wochenende rollt der Fußball trotzdem noch einmal. Die Jugendabteilung von Blau-Weiß Voerde veranstaltet am Samstag und Sonntag den traditionsreichen Bülle-Cup. Bereits zum 19. Mal findet das Turnier in diesem Jahr statt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Acht Teams in der Altersklasse der E-Junioren werden bei dem internationalen Turnier an den Start gehen. Aus dem Ausland kommt in diesem Jahr bloß eine Mannschaft. Aus den Niederlanden nimmt der VV Heinoteil, der beim Bülle-Cup Stammteilnehmer ist. „Heino hat eigentlich immer eine starke Mannschaft und sie standen schon oft im Finale“, sagt Jugend- und Turnierleiter Oliver Gerecht.

Voerde selber stellt als Gastgeber zwei Teams. Aus dem Kreis nehmen der Titelverteidiger SC Concordia Hagen, RW Rüggeberg sowie der SV Büttenberg teil. Die Büttenberger sind dabei erst später in das Teilnehmerfeld nachgerückt, weil eine andere Mannschaft abgesagt hatte. Aus der Umgebung kommen zudem der SV Union Velbert sowie der TSV Beyenburg.

Große Vorfreude bei BW Voerde

Die Freude auf das Turnier ist bei den Verantwortlichen schon groß. „Wir hoffen, dass es wieder ein schönes Turnier wie in den Jahren davor wird. Schön wären gutes Wetter und viele Zuschauer", hofft Gerecht. Zu besten Zeiten fanden beim Bülle-Cup bis zu 400 Zuschauer und Zuschauerinnen den Weg zum Voerder Tanneneck.

Am Freitagabend werden die zwei Vierergruppen ausgelost. Am Samstag wird das Turnier um 10 Uhr eröffnet und die Vorrundenspiele sowie die Viertelfinalpartien finden dann statt. Danach gibt es noch ein Spaß-Elfmeterschießen für die Kinder sowie separat davon für die Erwachsene, bei dem die Gewinner Preise bekommen. Am Sonntag geht es ab 9.30 Uhr dann wieder mit dem Turnier weiter und die Platzierungen der Teilnehmer werden ausgespielt. Für den Sieger des Turniers wird es den begehrten Wanderpokal geben, der der wohl größte Pokal für E-Junioren ist. Für Essen und Getränke ist die ganze Zeit gesorgt.

Das Turnier, das es seit 2003 gibt, sei laut des Jugendleiters Gerecht sehr wichtig für den Verein. „Es ist eine gute Einnahmequelle und wir können für die Jugend von dem Plus dann neue Bälle oder Trainingsanzüge kaufen“, sagt er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm