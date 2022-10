Die Tipps zum Wochenende: Über Läufe und Anlauf nehmen

Das Sportprogramm am Wochenende ist etwas ausgedünnter als sonst – viel zu besuchen gibt es trotzdem.

In einigen Sportarten herrscht in den Ferien Spielpause – andere müssen dagegen ran. Wir haben den Überblick, was am Wochenende wichtig ist.

1. Handball-Oberliga

Die Handballer in fast allen Ligen pausieren – die HSG Gevelsberg/Silschede aber noch nicht. Bereits am Freitagabend geht es für die HSG ins dritte Heimspiel in Serie – Gegner um 20 Uhr ist Harsewinkel.

Hier gehts zum Vorbericht: Das nächste Duell David gegen Goliath für die HSG

2. Fußball-Bezirksliga

So recht in Schwung ist der FSV Gevelsberg noch nicht gekommen – im Stefansbachtal könnte der FSV am Sonntag um 15 Uhr gegen BW Haspe den nächsten Anlauf nehmen, um Fahrt aufzunehmen.

3. Fußball-Bezirksliga

BW Voerde empfängt mit dem VfL Schwerte das nächste Topteam am heimischen Tanneneck. Siegt die Elf von Emrah Özüsaglam am Sonntag um 15 Uhr?

4. Fußball-Kreisliga

Auf Platz vier ist der FFC Ennepetal der beste Vertreter aus dem Kreis in der Liga mit Dortmunder Teams. Eine Bilanz, die mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) in Altenvoerde ausgebaut werden kann.

5. Fußball-Kreisliga A2

Der FSV Gevelsberg II hat einen Lauf und schlug zuletzt auch Ennepetal II. Da sollte am Sonntag um 13 Uhr der Vorletzte Volmarstein doch kein Problem sein, oder?

6. Fußball-Kreisliga B2

Derbyzeit am Tanneneck: Die Reserve von BW Voerde empfängt am Sonntag um 12.45 Uhr den Lokalrivalen SV Büttenberg.

7. Basketball-ProB

Lange Reise für die EN Baskets Schwelm: Gegen Itzehoe muss das Team von Falk Möller trotz langer Anfahrt direkt da sein. Das Spiel am Samstag um 18.30 Uhr gibt’s für alle reisefaulen Fans auch im Stream.

Zum Vorbericht: Ex-Schwelmer freut sich auf Duell mit den EN Baskets

8. Fußball-Oberliga

Der TuS Ennepetal steckt in der Krise. Gelingt bei der SpVg. Vreden am Sonntag (15 Uhr) ein erster Befreiungsschlag?

9. Fußball-Bezirksliga

So langsam aber sicher muss der SC Obersprockhövel II Punkte sammeln. Gegen den VfB Schwelm dürfte das trotz eines Heimspiels am Sonntag (13 Uhr) allerdings schwierig werden.

10. Fußball-Kreisliga A2

Erst ein Punkt aus acht Spielen: Der FC SW Silschede steht früh mit dem Rücken zur Wand. Nächste Chance, das zu ändern: Sonntag um 15 Uhr im Waldstadion gegen den SC Obersprockhövel III.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm