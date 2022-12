Fußball Kreisliga A2 Diese Highlights 2022 gehen in die Kreisliga-Geschichte ein

Schwelm. In diesem Kreisliga-Jahr kam es immer wieder zu Momenten, die man eigentlich selber erlebt haben muss. Das sind die größten Highlights.

In diesem Jahr haben die heimischen Fußballvereine aus der Kreisliga A2 auf und neben dem Platz alles gegeben. Dabei kam es zu vielen schönen Momenten. Zum Abschluss des Jahres schauen wir auf die Highlights der vergangenen zwölf Monate zurück.

Für ein großes Highlight sorgte in diesem Kalenderjahr die Reserve von BW Voerde. Als Schlusslicht schlugen sie zum Jahresauftakt die SpVg. Linderhausen, die damals noch Meister werden wollten, sensationell mit 6:0. „Das war damals ein Highlight, weil wir die Spiele davor immer auf die Fresse bekommen haben. Die Freude war riesig“, erinnert sich der frühere BW-Übungsleiter Dimitrios Sorovakos.

Mit halber Sehkraft zum Sieg

Immer wieder überragten auch die Kreisliga-Spieler mit überragenden Einzelaktionen. Beispielsweise Khalid Amiar vom SV Ararat Gevelsberg, der eigentlich gelernter Stürmer ist. Doch weil bei seiner Mannschaft der Torhüter fehlte, ging er für zwei Spiele in der vergangenen Saison in den Kasten – und sorgte für eine Glanztat, indem er sogar einen Elfmeter hielt. Genauso glänzte sein Mitspieler Vedat Bingöl Anfang des Jahres mit einem Traumtor aus 50 Meter – mit seinem Treffer schoss er im Februar seine Truppe zum Überraschungssieg gegen den FC Wetter II.

Vedat Bingöl, Spieler des SV Ararat Gevelsberg, sorgt für einen ganz besonderen Moment. Foto: Mustafa Balci

Zum tragischen Helden wurde in diesem Jahr Yannik Müller vom FC Gevelsberg-Vogelsang. Denn im zweiten Spiel nach seinem Comeback nach einem schlimmen Arbeitsunfall schoss er sein Team mit einem Treffer zum 2:1-Sieg gegen den TuS Hasslinghausen. Drei Monate zuvor erblindetet er auf einem Auge, weil bei seinem Job als Fliesenleger ein Stück Fliese durch die Sicherheitsbrille in sein Auge flog.

Mit neuem Trainer nach oben

Der größte Gewinner dieses Kreisliga-Jahres ist der SC Obersprockhövel II, der im Sommer den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat. Besonders beeindruckte dabei in der Rückrunde der vergangenen Serie die Offensivgewalt der Reserve, die in den 16 Spielen ganze 89 Tore markierte. Damit gelang der langersehnte Sprung eine Klasse weiter nach oben.

Maximilian Goerke und der FC Gevelsberg-Vogelsang sind ebenso zwei der größten Gewinner der zurückliegenden zwölf Monate. Denn nach dem Aufstieg 2020 ging es für den Verein im vergangenen Jahr noch gegen den Abstieg – doch in diesem Jahr hat Vogelsang spielerisch einen großen Sprung gemacht. Besonders in der Offensive sind die Vogelsanger Kicker äußerst erfolgreich unterwegs, dafür präsentiert sich die Abwehr immer wieder wackelig. Dank aber insgesamt guter Leistungen hat sich der FC als eines der besten Teams der Liga etabliert.

Durch Fairness zum Helden

Sportlich sorgte in diesem Jahr Jan-Luca Mura von RW Rüggeberg mit einer außerordentlich fairen Aktion für Aufsehen – und wurde zum Helden der Woche. Bei der deutlichen 2:10-Klatsche gegen SC Obersprockhövel II in der vergangenen Saison schoss er ein absichtliches Eigentor. Der Grund: Mura selber hatte zuvor für sein Team geschossen, während der gegnerische Keeper verletzt am Boden lag – das hatte der Mittelfeldspieler aber nicht wahrgenommen, sondern nur das leere Tor gesehen. Der Gegner lobte das darauf folgende freiwillige Eigentor: „Das war sehr sportlich und wir haben großen Respekt vor Rüggeberg.“

