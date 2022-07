Dieser Kreisligist ließ seine Muskeln mal so richtig spielen

Ennepe-Süd. Etliche Fußball-Kreisligisten testen am Wochenende. Ein Team zeigt mal so richtig, wo der Hammer hängt – und fertigt seinen Gegner deutlich ab.

Die Teams aus der Fußball-Kreisliga A2 waren an diesem Testspielwochenende fleißig wie selten. Viele Spiele haben die Teams aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm absolviert, manche sogar zwei Stück hintereinander.

So hat der FC Gevelsberg-Vogelsang am Samstag die erste von zwei Begegnungen eines anstrengenden Wochenendes absolviert. Gegen den TSV Fichte Hagen hatte das Hundeicken-Team bei einem 0:3 (0:3) allerdings keine großartige Chance. Am Sonntag sah das gegen den TVD Velbert ein wenig anders aus. Dort setzte sich die Truppe um Trainer Maximilian Goerke mit 4:0 (2:0) souverän durch.

Langsam in Fahrt

Ein gutes Ergebnis, das eine gemischte Stimmung des Trainers nicht gänzlich ins Positive bewegen konnte. Zwar sei man auf einem guten Weg, doch es fehle noch der Feinschliff, so Goerke. „Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir hinkommen möchten“, lautet sein aktuelles Zwischenfazit.

Der Hiddinghauser FV spielte derweil Unentschieden gegen die Reserve vom SC Berchum/Garenfeld. Beide Teams trennten sich mit einem 2:2 (2:2). Trainer Sinischa Schneider sagte: „Wir kommen langsam in Fahrt, uns fehlt nur noch der letzte Biss.“ In den nächsten Wochen müsse man sich noch steigern.

Es wird zweistellig

Den höchsten Tagessieg fuhr der TuS Hasslinghausen ein. Gegen Mengede II schraubten die Kicker des neuen Trainer Daniel Utech das Ergebnis in den zweistelligen Bereich. Mit 10:1 (5:0) fertigte der Tabellendritte des Vorjahres den Gegner deutlich ab. Besonders stach Malte Lobeck mit fünf Treffern hervor.

Erfolgreich verlief das Wochenende aber nicht nur für die Hasslinghausener, auch der FC Silschede freute sich über einen 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Büttenberg. Positiv war auch das 3:3 (0:1)-Remis des FSV Gevelsberg II um Trainer Marvin Borberg gegen den Bezirksliga-Aufsteiger Blau-Weiss Haspe.

Marvin Borberg, Trainer des FSV Gevelsberg II, zeigt es an: Drei Tore schoss sein Team gegen Bezirksligisten BW Haspe. Foto: Marinko Prša

Dagegen verloren gleich eine Reihe von heimischen Teams ihre Testspiele am Wochenende. So zum Beispiel der VfL Gennebreck, der gegen Hellas Wuppertal mit 1:4 (1:1) unterlag. Auch die TSG Sprockhövel II musste sich geschlagen geben. Gegen den TuS Heven setzte es eine 0:4 (0:2)-Niederlage. Der SV Ararat Gevelsberg hatte ebenso nicht sonderlich viel Grund zur Freude. Bereits am Freitag traten sie gegen den TSV Neviges Engizek an, und verloren gegen ihren Konkurrenten mit 3:5 (2:3).

